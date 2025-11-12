Netflix: la dramática película estadounidense que es una sensación global y tenés que ver

En esta oportunidad, la plataforma de Netflix la rompe con la película Trampa en altamar, una producción estadounidense de 2024 que arrasa con su trama y seguramente te erizará la piel.

Esta película dirigida por Phil Volken y protagonizada por Isabel Gravitt, que se luce en medio de un gran reparto, cuenta la historia de un grupo de chicas que sufre un accidente en su moto de agua en alta mar y, tras quedar a la deriva, son recatadas por un barco pesquero, que oculta un secreto escalofriante a bordo y del que terminan padeciendo.