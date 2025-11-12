El catálogo de series y película de Netflix cuenta con una gran demanda en los géneros de drama y terror. Es que los usuarios se vuelcan mucho a las series y películas con esos contenidos, que entretienen mucho y son especiales para ver cualquier día de la semana.
Netflix: la dramática película estadounidense que es una sensación global y tenés que ver
La película de Netflix, que se impone con su trama entre todas las series y películas dramáticas, aborda una historia que te erizará la piel
En esta oportunidad, la plataforma de Netflix la rompe con la película Trampa en altamar, una producción estadounidense de 2024 que arrasa con su trama y seguramente te erizará la piel.
Esta película dirigida por Phil Volken y protagonizada por Isabel Gravitt, que se luce en medio de un gran reparto, cuenta la historia de un grupo de chicas que sufre un accidente en su moto de agua en alta mar y, tras quedar a la deriva, son recatadas por un barco pesquero, que oculta un secreto escalofriante a bordo y del que terminan padeciendo.
Trampa en alta mar tiene una duración de 1 hora y 27 minutos y está disponible en la plataforma de Netflix desde el 1 de septiembre de 2024.
Netflix: de qué trata la película Trampa en alta mar
Los suscriptores de Netflix se encontrarán con una historia escalofriante. Es que lo que parecía un día espléndido de distención para Kaya (Isabel Gravitt) y sus amigas, termina siendo una experiencia espeluznante y aterradora en alta mar. Sucede que cuando este grupo de chicas disfrutaba con una moto de agua, un accidente hace que queden a la deriva mar adentro, esperando que alguien se apiade y las rescate. Cuando un barco pesquero las divisa, sus almas le vuelven al cuerpo. De todos modos, lo que parecía una ayuda, termina siendo una trampa mortal, impulsada por el capitán del barco y sus pedidos.
Reparto de Trampa en alta mar, película de Netflix
- Dean Cameron (Curtis Hunt)
- Isabel Gravitt (Kaya Adams)
- Koa Tom (Xander)
- Garrett Wareing (Julián)
- Alexander Wraith (Rey)
- Genneya Walton (Tessa Miles)
Tráiler de Trampa en alta mar, película de Netflix
Dónde ver la película Trampa en alta mar, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Trampa en alta mar se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Dead sea no está disponible en Netflix.
- España: la película Trampa en alta mar se puede ver en Netflix.