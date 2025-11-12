Inicio Series y películas Netflix
Netflix: la comedia romántica navideña de 1 hora y media que conquista corazones

Entre las series y películas de Netflix, esta comedia romántica navideña combina humor, ternura y emoción en una historia que conquista corazones

Antonella Prandina
Una Navidad EXtra es una nueva película que acaba de estrenar en Netflix.

Este miércoles 12 de noviembre de 2025, la plataforma de series y películas de Netflix anunció el estreno de una comedia romántica encantadora para adentrarse en la época navideña y comenzar a maratonear con historias llenas de humor, magia y dramas familiares.

Se trata de la película Una Navidad Extra o Una Navidad Excepcional, una comedia en la que una pareja está a punto de divorciarse en mitad de la cena navideña, pero todo se complica cuando él parece haber encontrado una nueva y joven novia que dejará a todos descolocados.

La nueva oferta de Netflix está protagonizada por dos estrellas de la televisión: Alicia Silvertstone (Clueless) y Melissa Joan Hart (Sabrina, la bruja adolescente). Ahora, sus personajes tienen que hacer frente a embrollos adultos, como tratar de pasar una Navidad tranquila tras un divorcio.

una navidad extra-pelicula
Una Navidad EXtra es una nueva comedia rom&aacute;ntica de Netflix que te har&aacute; re&iacute;r con un embrollo familiar en la cena navide&ntilde;a.

Una Navidad EXtra tiene una duración de 1 hora y 31 minutos y fue dirigida por Steven Carr. Se puede ver en Netflix a partir de hoy.

Netflix: de qué trata la película Una Navidad EXtra

La sinopsis oficial de la película Una Navidad EXtra versa: “Ellos solo quieren un divorcio amigable y una última celebración en familia, pero nuevos amores y viejos sentimientos complican sus planes”.

una navidad extra-pelicula (2)
Una Navidad EXtra est&aacute; protagonizada por Alicia Silvertstone y Melissa Joan Hart.

La trama de la nueva película de Netflix sigue a Kate (Alicia Silverstone) y Everett (Oliver Hudson), una pareja separada, intentan celebrar una última Navidad juntos con sus hijos antes de su divorcio. Sin embargo, la nueva novia del marido se une a las festividades, provocando tensión y caos durante las fiestas.

Netflix: tráiler de la película Una Navidad EXtra

Embed - Una Navidad EXtra | Alicia Silverstone y Oliver Hudson | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de Una Navidad EXtra, película de Netflix

  • Alicia Silverstone (Kate)
  • Oliver Hudson (Everett)
  • Jameela Jamil
  • Melissa Joan Hart
  • Pierson Fode
  • Linda Kash
  • Geoffrey Owens
  • Wilder Hudson
  • Emily Hall
  • Timothy Innes
  • Derek McGrath
  • Tymika Tafari

Dónde ver la película Una Navidad EXtra, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Una Navidad EXtra se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Una Navidad EXtra se puede ver en Netflix.
  • España: la película Una Navidad EXtra se puede ver en Netflix.

