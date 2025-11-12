Netflix: la comedia romántica navideña de 1 hora y media que conquista corazones

Se trata de la película Una Navidad Extra o Una Navidad Excepcional, una comedia en la que una pareja está a punto de divorciarse en mitad de la cena navideña, pero todo se complica cuando él parece haber encontrado una nueva y joven novia que dejará a todos descolocados.

La nueva oferta de Netflix está protagonizada por dos estrellas de la televisión: Alicia Silvertstone (Clueless) y Melissa Joan Hart (Sabrina, la bruja adolescente). Ahora, sus personajes tienen que hacer frente a embrollos adultos, como tratar de pasar una Navidad tranquila tras un divorcio.