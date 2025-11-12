Este miércoles 12 de noviembre de 2025, la plataforma de series y películas de Netflix anunció el estreno de una comedia romántica encantadora para adentrarse en la época navideña y comenzar a maratonear con historias llenas de humor, magia y dramas familiares.
Netflix: la comedia romántica navideña de 1 hora y media que conquista corazones
Entre las series y películas de Netflix, esta comedia romántica navideña combina humor, ternura y emoción en una historia que conquista corazones
Se trata de la película Una Navidad Extra o Una Navidad Excepcional, una comedia en la que una pareja está a punto de divorciarse en mitad de la cena navideña, pero todo se complica cuando él parece haber encontrado una nueva y joven novia que dejará a todos descolocados.
La nueva oferta de Netflix está protagonizada por dos estrellas de la televisión: Alicia Silvertstone (Clueless) y Melissa Joan Hart (Sabrina, la bruja adolescente). Ahora, sus personajes tienen que hacer frente a embrollos adultos, como tratar de pasar una Navidad tranquila tras un divorcio.
Una Navidad EXtra tiene una duración de 1 hora y 31 minutos y fue dirigida por Steven Carr. Se puede ver en Netflix a partir de hoy.
Netflix: de qué trata la película Una Navidad EXtra
La sinopsis oficial de la película Una Navidad EXtra versa: “Ellos solo quieren un divorcio amigable y una última celebración en familia, pero nuevos amores y viejos sentimientos complican sus planes”.
La trama de la nueva película de Netflix sigue a Kate (Alicia Silverstone) y Everett (Oliver Hudson), una pareja separada, intentan celebrar una última Navidad juntos con sus hijos antes de su divorcio. Sin embargo, la nueva novia del marido se une a las festividades, provocando tensión y caos durante las fiestas.
Netflix: tráiler de la película Una Navidad EXtra
Reparto de Una Navidad EXtra, película de Netflix
- Alicia Silverstone (Kate)
- Oliver Hudson (Everett)
- Jameela Jamil
- Melissa Joan Hart
- Pierson Fode
- Linda Kash
- Geoffrey Owens
- Wilder Hudson
- Emily Hall
- Timothy Innes
- Derek McGrath
- Tymika Tafari
Dónde ver la película Una Navidad EXtra, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Una Navidad EXtra se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Una Navidad EXtra se puede ver en Netflix.
- España: la película Una Navidad EXtra se puede ver en Netflix.