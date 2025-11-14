Netflix ofrece un catálogo de series y películas repleto de historias para todos los gustos. Una serie viene subiendo la temperatura a los suscriptores de la plataforma con un drama sin precedentes, y es que su relato se ha convertido en una de las opciones subidas de tono más picantes, y todo en menos de 40 capítulos: Donde hubo fuego.
Está en Netflix y es la serie que llevará la temperatura a los límites prohibidos
Esta serie es una de las ofertas más subidas de tono de todo Netflix, con una historia que realmente no te dará respiro ni un momento
México se ha encargado de producir series y películas con tintes dramáticos, que las hacen ofertas únicas y muy características, que se han ganado el clamor de los suscriptores de Netflix, que no paran de darle play. Esta serie demuestra que las historias mexicanas se quedan en dramas básicos, sino que puede darle tintes aún más atrapantes, como lo es en este caso con detalles muy subidos de tono.
Los productores de esta serie ya palpitaban que se convertiría en un éxito del catálogo de series y películas en la previa, ya que contaban con Ignacio Valenzuela como guionista, quien había estado detrás de otro éxito de Netflix como ¿Quién Mató a Sara?. Hay que saber que no es una historia corta, formato que viene arrasando dentro de la plataforma, sino que tiene casi 40 capítulos en total.
No se trata de una oferta más en Netflix, sino de una que al momento de su estreno supo ser la serie de habla no inglesa más vista a nivel global, y es que nadie se resistió a este relato dramático y muy subido de tono. Sus escenas de alto voltaje, prometen llevarte al límite de lo prohibido, siendo un gancho perfecto para darle play a este relato mexicano y no soltarlo hasta el final de su historia.
La serie fue incorporada al catálogo de series y películas de Netflix desde mediados del 2022, y desde entonces es una de las historias subidas de tono más elegidas de toda la plataforma.
Netflix: de qué trata la serie Donde hubo fuego
De acuerdo a lo que detalla la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie mexicana subida de tono, Donde hubo fuego centra su historia en: "Las pistas del asesinato de su hermano llevan a Poncho a unirse a un cuartel de bomberos, donde encuentra romance, a un familiar perdido… y un asesino serial".
A pesar de que esta serie puede ser larga para muchos suscriptores de Netflix, su historia subida de tono lo justifica.
Reparto de Donde hubo fuego, serie de Netflix
- Esmeralda Pimentel
- Iván Amozurrutia
- Eduardo Capetillo
- Itatí Cantoral
- Oka Giner
- Plutarco Haza
- Mauricio Hénao
- Polo Morín
- Antonio Sotillo
- Daniel Gama
Dónde ver la serie Donde hubo fuego, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Donde hubo fuego se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie High Heat se puede ver en Netflix.
- España: la serie Donde hubo fuego se puede ver en Netflix.