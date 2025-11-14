Está en Netflix y es la serie que llevará la temperatura a los límites prohibidos

No se trata de una oferta más en Netflix, sino de una que al momento de su estreno supo ser la serie de habla no inglesa más vista a nivel global, y es que nadie se resistió a este relato dramático y muy subido de tono. Sus escenas de alto voltaje, prometen llevarte al límite de lo prohibido, siendo un gancho perfecto para darle play a este relato mexicano y no soltarlo hasta el final de su historia.

La serie fue incorporada al catálogo de series y películas de Netflix desde mediados del 2022, y desde entonces es una de las historias subidas de tono más elegidas de toda la plataforma.

Netflix: de qué trata la serie Donde hubo fuego

De acuerdo a lo que detalla la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie mexicana subida de tono, Donde hubo fuego centra su historia en: "Las pistas del asesinato de su hermano llevan a Poncho a unirse a un cuartel de bomberos, donde encuentra romance, a un familiar perdido… y un asesino serial".

A pesar de que esta serie puede ser larga para muchos suscriptores de Netflix, su historia subida de tono lo justifica.

donde hubo fuego 4 La serie de Netflix no llega a 40 capítulos.

Reparto de Donde hubo fuego, serie de Netflix

