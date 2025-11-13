Netflix ofrece un catálogo con series y películas para todos los gustos. Una serie viene arrasando con una de las historias criminales más intensas de los últimos años, y es que con solo 5 capítulos y un relato basado en un éxito literario, ha pasado a convertirse en una de las joyas europeas de la plataforma, aunque no es apta para menores de edad: En tus manos.
Netflix: tiene solo 5 capítulos y no es apta para menores de edad
Esta serie es una de las ofertas suecas más elegidas de Netflix, y lo ha logrado con una historia intensa, corta y muy premiada
Las series y películas de producción europea vienen creciendo más firme que nunca dentro del catálogo de Netflix, de la mano de relatos intensos, cortos y con historias muy atrapantes para los suscriptores. Esta serie sueca ha causado revuelo con una historia que solo tiene 5 capítulos, y que ha logrado retratar crudamente la realidad social del país del norte del continente.
La serie no trae una historia más al catálogo de series y películas de Netflix, sino que suma un drama criminal basada en una novela multipremiada y reconocida, que también inspira a otra oferta de la plataforma. Muchos han destacado el papel que les tocó cumplir a muchos actores que eran novatos en este tipo de producciones, y su química con los experimentados, que le dieron un plus al relato.
La llegada de esta serie a Netflix fue un éxito rotundo que prácticamente triunfó de inmediato, ya que se metió dentro del Top 10 de las series más vistas, especialmente en países europeos, aunque en Latinoamérica tuvo grandes resultados. La crítica especializada tuvo mucho que ver en la cantidad de recomendaciones obtenidas, destacándose su intensidad y un relato que llevó a la reflexión por su historia profunda.
Netflix incorporó a esta serie a su catálogo de series y películas en el 2024, siendo desde entonces una de las ofertas turcas más elegidas y recomendadas de toda la plataforma.
Netflix: de qué trata la serie En tus manos
De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie sueca de solo cinco capítulos, En tus manos centra su historia en: "Los adolescentes Billy y Dogge son reclutados por una banda criminal y enfrentan juntos un mundo violento donde son demasiado jóvenes para defenderse".
Esta serie pasó a ser uno de los dramas criminales con mejores valoraciones de toda la plataforma de Netflix en los últimos 2 años.
Reparto de En tus manos, la nueva serie de Netflix
- Olle Strand como Dogge
- Yasir Hassan como Billy
- Ardalan Esmaili como Farid
- Yusra Warsama como Leila
- Abdirahman Mohamed como Tusse
- Solomon Njie como Mehdi
- Tyrone Michele
- Ibrahim Qabli
Dónde ver la serie En tus manos, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie En tus manos se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Deliver Me se puede ver en Netflix.
- España: la serie En tus manos se puede ver en Netflix.