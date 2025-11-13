Netflix: tiene solo 5 capítulos y no es apta para menores de edad

La llegada de esta serie a Netflix fue un éxito rotundo que prácticamente triunfó de inmediato, ya que se metió dentro del Top 10 de las series más vistas, especialmente en países europeos, aunque en Latinoamérica tuvo grandes resultados. La crítica especializada tuvo mucho que ver en la cantidad de recomendaciones obtenidas, destacándose su intensidad y un relato que llevó a la reflexión por su historia profunda.

Netflix incorporó a esta serie a su catálogo de series y películas en el 2024, siendo desde entonces una de las ofertas turcas más elegidas y recomendadas de toda la plataforma.

Netflix: de qué trata la serie En tus manos

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie sueca de solo cinco capítulos, En tus manos centra su historia en: "Los adolescentes Billy y Dogge son reclutados por una banda criminal y enfrentan juntos un mundo violento donde son demasiado jóvenes para defenderse".

Esta serie pasó a ser uno de los dramas criminales con mejores valoraciones de toda la plataforma de Netflix en los últimos 2 años.

en tus manos netflix (1) La serie se vio potenciada en Netflix por excelentes críticas.

Reparto de En tus manos, la nueva serie de Netflix

Olle Strand como Dogge

Yasir Hassan como Billy

Ardalan Esmaili como Farid

Yusra Warsama como Leila

Abdirahman Mohamed como Tusse

Solomon Njie como Mehdi

Tyrone Michele

Ibrahim Qabli

Dónde ver la serie En tus manos, según la zona geográfica