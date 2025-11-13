Murió uno de los actores principales de El Marginal

Sin embargo, ganó mucha popularidad con su personaje de "Capece", el guardiacárcel que se convirtió en la mano derecha del director del Penal de San Onofre" que luego pasó a ser como una especie de director general de cárceles, Sergio Antín, interpretado por Gerardo Romano.

En cine, participó en películas como "La larga noche de Francisco Sanctis", "Hermanas" y "La Rosales".

Jorge lorenzo, el marginal

El recorrido teatral de Jorge Lorenzo fue "amplio y diverso", transitando tanto el circuito independiente como el comercial. Formó parte de obras destacadas como "Potestad", "Rojos Globos Rojos", "La tempestad", "La lección de anatomía" y "El Diluvio que viene".

El sindicato de actores lo despidió afectuosamente y destacó que Lorenzo era un "comprometido participante de nuestras movilizaciones y actividades en defensa de la cultura y los derechos".