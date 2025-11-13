Netflix: estrenó la serie sobre una batalla mortal de ingenio entre una escritora y un asesino

Promediando el mes de noviembre de 2025, la plataforma de Netflix acaba de estrenar una serie que promete romperla toda y finalizar el 2025 en lo más alto del ranking de las más vistas. Se trata de La bestia en mí, una producción estadounidense qué arrasa y está siendo muy recomendada.
Esta serie que está protagonizada por Claire Danes y Matthew Rhys, llegó a Netflix para entretener a los usuarios con una historia dramática llena de suspenso de intriga.
Los usuarios se encontrarán con la historia de una mujer, una famosa novelista que se queda sin ideas para escribir, a raíz de un trágico hecho. En ese contexto, conoce a un nuevo vecino que lo cambia todo, dándole paso a una de los relatos más perturbadores entre todas las series y películas de Netflix.
Esta serie que llegó el 13 de noviembre de 2025, es un thriller escrito y dirigido por Howard Gordon, que deslumbra con cada uno de sus ocho capítulos.
Netflix: de qué trata la serie La bestia en mí
La nueva serie de Netflix gira en torno a Aggie Wiggs (Claire Danes), una famosa autora que ya no es lo que era en su momento de máximo esplendor, luego de padecer la trágica muerte de su pequeño hijo. Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando aparece Nile Jarvis (Matthew Rhys), un poderoso magnate inmobiliario que se transforma en su vecino y con quien comienza un retorcido juego mental.
Reparto de La bestia en mí, serie de Netflix
- Claire Danes (Aggie Wiggs)
- Matthew Rhys (Nile Jarvis)
- Brittany Snow (Nina Jarvis)
- Natalie Morales (Shelley)
- David Lyons (Brian Abbot)
- Tim Guiee (Wrecking Ball)
- Deirdre O’Connell (Carol McGiddush)
Tráiler de La bestia en mí, serie de Netflix
Dónde ver la serie La bestia en mí, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie La bestia en mí se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie The beast in me se puede ver en Netflix.
- España: la serie La bestia en mí se puede ver en Netflix.