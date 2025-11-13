Netflix conforma un catálogo de series y películas con opciones para todos los gustos. Una serie viene causando sensación en la plataforma desde el 2024, y es que suma reproducciones a mansalva con una historia de 6 capítulos en total, cargada de acción y con un formato western modernizado: Adelante hermano.
Está en Netflix, tiene 6 capítulos y es una serie polaca repleta de acción
La serie no para de crecer en reproducciones y escalando posiciones dentro de Netflix, con una historia que no tiene comparación
Polonia se ha convertido en un país que suma y suma ofertas al catálogo de series y películas de Netflix, pasando de ser un productor desconocido para muchos a sumar excelentes títulos a la plataforma. Esta serie es una de las últimas grandes incorporaciones y su historia es una de las opciones más buscadas por los suscriptores, especialmente por aquellos amantes del género de acción.
Lo sorprendente de esta serie, y que ha sido muy valorado por los suscriptores, es que con el papel protagónico de Piotr Witkowski, ha logrado crear un relato arrasante en Netflix, siendo corta y con un ritmo rápido. Con un total de 6 capítulos, este mix de acción, thriller criminal y tintes de western moderno, la oferta se ha posicionado entre las historias más recomendadas del último tiempo, sumado al poder de las grandes críticas.
Para poder realizar esta serie, el elenco completo debió someterse a un entrenamiento de mucha intensidad, teniendo inclusive que aprender a manipular armas, para darle mayor realismo a la historia. Su debut en el catálogo de series y películas de Netflix fue más que sólido, llegando a ubicarse en el Top 10 de las series más vistas en varios países, con grandes valoraciones por su relato y su protagonista.
Esta serie fue estrenada a nivel mundial en el catálogo de series y películas de Netflix en el 2024, y desde entonces es de las historias de acción y polacas más elegidas de la plataforma.
Netflix: de qué trata la serie Adelante hermano
De acuerdo a lo que detalla la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie polaca de 6 capítulos, Adelante hermano centra su historia en: "Un exagente de operaciones especiales debe adaptarse a su nuevo trabajo en un centro comercial, donde pronto ve una oportunidad de resolver sus problemas financieros".
Entre las ofertas del género de acción, la serie se posiciona como una de las más vistas y recomendadas de todo Netflix.
Reparto de Adelante hermano, serie de Netflix
- Piotr Witkowski como Oskar Gwiazda
- Konrad Eleryk como Sylwek
- Mirosaw Haniszewski como Marecki
- Jakub Wesoowski como Rudy
- Sebastian Dela como Gemboj
- Andrzej Popiel como Gotas
Dónde ver la serie Adelante, hermano, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Adelante, hermano se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Adelante, hermano se puede ver en Netflix.
- España: la serie Adelante, hermano se puede ver en Netflix.