Está en Netflix, tiene 6 capítulos y es una serie polaca repleta de acción

Para poder realizar esta serie, el elenco completo debió someterse a un entrenamiento de mucha intensidad, teniendo inclusive que aprender a manipular armas, para darle mayor realismo a la historia. Su debut en el catálogo de series y películas de Netflix fue más que sólido, llegando a ubicarse en el Top 10 de las series más vistas en varios países, con grandes valoraciones por su relato y su protagonista.

Esta serie fue estrenada a nivel mundial en el catálogo de series y películas de Netflix en el 2024, y desde entonces es de las historias de acción y polacas más elegidas de la plataforma.

Embed - Adelante, Hermano | Tráiler en Español (Serie de Netflix)

Netflix: de qué trata la serie Adelante hermano

De acuerdo a lo que detalla la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie polaca de 6 capítulos, Adelante hermano centra su historia en: "Un exagente de operaciones especiales debe adaptarse a su nuevo trabajo en un centro comercial, donde pronto ve una oportunidad de resolver sus problemas financieros".

Entre las ofertas del género de acción, la serie se posiciona como una de las más vistas y recomendadas de todo Netflix.

adelante hermano netflix (1)

Reparto de Adelante hermano, serie de Netflix

Piotr Witkowski como Oskar Gwiazda

Konrad Eleryk como Sylwek

Mirosaw Haniszewski como Marecki

Jakub Wesoowski como Rudy

Sebastian Dela como Gemboj

Andrzej Popiel como Gotas

Dónde ver la serie Adelante, hermano, según la zona geográfica