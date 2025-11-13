Sergio Salgado amaneció este jueves en su casa de Santa Rosa, el día después de haber accedido a la libertad condicional hasta que termine de cumplir la condena a 6 años de cárcel por delitos de corrupción en su época de intendente.
Sergio Salgado desde Santa Rosa tras dejar la cárcel: "La política frenó mi libertad condicional una semana"
Sergio Salgado, ex intendente de Santa Rosa, salió de la cárcel con libertad condicional tras idas y venidas en la Justicia. Cumple el final de la condena por corrupción y amenazas
"Me mataron mentalmente; fue tremendo", dijo Sergio Salgado a Diario UNO, quien se refiere a un hecho puntual: había sido liberado el jueves 6 pero al día siguiente lo volvieron a encarcelar. Oficialmente, por un trámite entre la Justicia provincial y los Tribunales Federales, por una causa de amenazas contra un gerente del Banco Nación que derivó en condena confirmada hasta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
"Fue la política, como siempre", contestó Sergio Salgado, sin dudarlo, cuando se le preguntó por dónde pasó la responsabilidad de semejante marcha y contramarcha y sus consecuencias.
Sergio Salgado: de la cárcel a Santa Rosa en colectivo
"Llegué a Santa Rosa en colectivo -dice Sergio Salgado-. Nadie sabía nada de mi liberación después de todo lo que pasó desde el jueves 6 cuando estuve en libertad y al día siguiente, de nuevo en (el penal) San Felipe sin razón alguna".
De ahora en más se va a dedicar al trabajo en la finca, dice. "A la ciruela, al durazno. Encima, el vino vale cada vez menos", considera.
Sergio Salgado no quiere hablar abiertamente con la prensa. Sin embargo, con este cronista intercambia algunos mensajes de WhatsApp. Se lo percibe seriamente afectado.
Dice que el desgaste y la angustia también han hecho mella en su familia. "Ya he pasado demasiado junto a ellos", contesta cuando se le pregunta cómo fue el reencuentro con sus hijas y demás parientes, este miércoles a la nochecita, en Santa Rosa.
La salud de un hermano, que oportunamente fue motivo de solicitud de la prisión domiciliaria -para asistirlo-, sigue siendo otra de sus ocupaciones. "Ahora, él está empezando con el tratamiento de diálisis".
Sergio Salgado, 2 veces reelecto y el libro sobre la cárcel
Sergio Salgado fue intendente de Santa Rosa desde 2007.
Fue reelecto dos veces y renunció en 2016, ya bajo proceso judicial penal por delitos de corrupción: malversación de fondos públicos, condena que en 2024 fue confirmada por el máximo tribunal de justicia del país.
Previamente, en 2022, la Corte mendocina había dispuesto el encarcelamiento de Sergio Salgado tras dejar sin efecto el sobreseimiento por prescripción de la causa que había dispuesto un tribunal inferior.
El manejo del dinero de la recaudación por el estacionamiento en la feria La Salada fue otro de los escándalos que tuvo como protagonista a Sergio Salgado.
En 2019, Sergio Salgado publicó "Mi Otro Mundo", un libro donde revela su experiencia de los primeros 8 meses de detención en la cárcel San Felipe: "Se me ocurrió escribirlo porque es otro mundo ése (el de la cárcel). Yo estuve en San Felipe -decía en 2019- y la verdad es que hay situaciones tremendas. No las he contado algunas por respeto a las familias, pero hay cosas tan duras que pasan ahí".