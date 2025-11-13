Prime Video y la serie española más popular del momento

sin gluten Diego Martín es Ricardo Díaz, un chef que se vuelve profesor de cocina. Imagen: Prime Video.

Prime Video: ¿de qué trata la serie?

"Tras tocar fondo, el chef Ricardo lucha contra el alcoholismo. Obligado a dar clases en su antigua escuela, buscará la redención guiando a talentosos alumnos mientras lidia con una complicada atracción y su pasado. Un camino de segundas oportunidades", revela la descripción de Prime Video.

La serie gira en torno al reconocido chef alcohólico Ricardo, quien se ve obligado a aceptar su problema cuando una noche lo pierde todo. Desesperado vuelve a la escuela de cocina donde comenzó, ahora como profesor, en busca de un nuevo comienzo. Allí, entre jóvenes de distintos orígenes, redescubre su pasión y aprende que, como en la cocina, la vida se disfruta más cuando es simple y auténtica.

serie sin gluten Esta serie mezcla la comedia con la cocina. Imagen: Prime Video.

Durante el primer día de clase quedan establecidas algunas relaciones. La rivalidad entre Ricardo y otro profesor, la admiración del director hacia Ricardo, el reencuentro con el conserje del centro… y lo distintos que son los alumnos entre sí. En la clase hay dos compañeras de piso, el rico heredero de una cadena hotelera, un alumno con trastorno del espectro autista y un pandillero con gran talento para la cocina.

Tráiler

Reparto