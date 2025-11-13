En la competencia feroz del streaming, las plataformas que ofrecen series y películas, ocupan un lugar importante entre los usuarios, y Prime Video es una de ellas. Como tiene estrenos casi todas las semanas, los espectadores están pendientes cada vez que quieren empezar un nuevo título.
Prime Video y la serie española más popular del momento
La serie que recién estrena Prime Video es protagonizada por Diego Martín, quien interpretó al "malo" en la famosa serie Velvet
En esta ocasión, traemos como recomendación una serie que se estrenó el 10 de octubre de 2025 y en la actualidad se encuentra entre los títulos más populares de Prime Video España, según Just Watch.
El título es Sin Gluten, y es una producción española que tiene ocho episodios. Es una comedia que fue creada y escrita por Araceli Álvarez de Sotomayor, Javier Aguayo y Germán Aparicio para La 1 y Prime Video. A continuación, te contamos de qué se trata.
Prime Video: ¿de qué trata la serie?
"Tras tocar fondo, el chef Ricardo lucha contra el alcoholismo. Obligado a dar clases en su antigua escuela, buscará la redención guiando a talentosos alumnos mientras lidia con una complicada atracción y su pasado. Un camino de segundas oportunidades", revela la descripción de Prime Video.
La serie gira en torno al reconocido chef alcohólico Ricardo, quien se ve obligado a aceptar su problema cuando una noche lo pierde todo. Desesperado vuelve a la escuela de cocina donde comenzó, ahora como profesor, en busca de un nuevo comienzo. Allí, entre jóvenes de distintos orígenes, redescubre su pasión y aprende que, como en la cocina, la vida se disfruta más cuando es simple y auténtica.
Durante el primer día de clase quedan establecidas algunas relaciones. La rivalidad entre Ricardo y otro profesor, la admiración del director hacia Ricardo, el reencuentro con el conserje del centro… y lo distintos que son los alumnos entre sí. En la clase hay dos compañeras de piso, el rico heredero de una cadena hotelera, un alumno con trastorno del espectro autista y un pandillero con gran talento para la cocina.
Tráiler
Reparto
- Diego Martín como Ricardo Díaz.
- Adam Jezierski es Alfredo "Fred" Rosón.
- Alicia Rubio interpreta a Sonia Rico.
- Iñaki Ardanaz como Jaime Romero.
- Antonio Resines es Jacinto.