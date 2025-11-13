A 8 años del estreno de "Anne With an E", así se ve hoy Aymeric Jett Montaz, quien hizo de Jerry

El personaje de Jerry fue interpretado por el actor Aymeric Jett Montaz, un joven canadiense que conquistó a todos con su sonrisa.

¿Cómo se ve hoy el actor Aymeric Jett Montaz?

Tras su paso por la exitosa serie "Anne With an E", Aymeric solo formó parte de dos producciones más: "Bellevue" (2017) y "Just for Laughs Gags" (2020).

Lamentablemente, desde entonces que el actor de 21 años no ha vuelvo a formar parte de otro proyecto de actuación, pero siempre se lo ve muy activo en sus redes sociales.

¿Quiénes protagonizaron la serie "Anne With an E"?

Esta producción de Netflix fue protagonizada por Amybeth McNulty en el papel de la huérfana Anne Shirley, Geraldine James en el de Marilla Cuthbert, R. H. Thomson en el de Matthew Cuthbert, Dalila Bela en el de Diana Barry y Lucas Jade Zumann en el de Gilbert Blythe.

Lamentablemente y tras varios reclamos por parte de los fanáticos de esta serie, Netflix confirmó que no realizarán una cuarta temporada de "Anne With an E", a pesar de que todavía quedan varios libros de Lucy Maud Montgomery para poder adaptar a la pantalla y continuar con la historia de Anne.