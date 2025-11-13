"Anne With an E" es una de las series más exitosas que ha tenido la plataforma Netflix. Tuvo un total de 3 temporadas y está basada en las novelas de Lucy Maud Montgomery de 1908 llamadas "Ana la de Tejas Verdes".
A 8 años del estreno de "Anne With an E", así se ve hoy Aymeric Jett Montaz, quien hizo de Jerry
"Anne With an E" estrenó su primera temporada en 2017 y rápidamente se convirtió en un éxito de Netflix
¿De qué trata "Anne With an E"?
"En la década de 1890, una niña huérfana de 13 años es enviada por error a vivir con hermanos mayores a la Isla del Príncipe Eduardo", es la sinopsis oficial de esta serie que se estrenó en 2017.
Uno de los personajes más recordados de la serie "Anne With an E" es el de Jerry Baynard, un joven que termina siendo contratado por la familia Cuthbert para que los ayude con las tareas en el granero.
El personaje de Jerry fue interpretado por el actor Aymeric Jett Montaz, un joven canadiense que conquistó a todos con su sonrisa.
¿Cómo se ve hoy el actor Aymeric Jett Montaz?
Tras su paso por la exitosa serie "Anne With an E", Aymeric solo formó parte de dos producciones más: "Bellevue" (2017) y "Just for Laughs Gags" (2020).
Lamentablemente, desde entonces que el actor de 21 años no ha vuelvo a formar parte de otro proyecto de actuación, pero siempre se lo ve muy activo en sus redes sociales.
¿Quiénes protagonizaron la serie "Anne With an E"?
Esta producción de Netflix fue protagonizada por Amybeth McNulty en el papel de la huérfana Anne Shirley, Geraldine James en el de Marilla Cuthbert, R. H. Thomson en el de Matthew Cuthbert, Dalila Bela en el de Diana Barry y Lucas Jade Zumann en el de Gilbert Blythe.
Lamentablemente y tras varios reclamos por parte de los fanáticos de esta serie, Netflix confirmó que no realizarán una cuarta temporada de "Anne With an E", a pesar de que todavía quedan varios libros de Lucy Maud Montgomery para poder adaptar a la pantalla y continuar con la historia de Anne.