La modelo y actriz Silvina Luna falleció el 31 de agosto de 2023 en el Hospital Italiano de Buenos Aires tras una larga lucha por un problema de salud que surgió como producto de una mala praxis del cirujano plástico Aníbal Lotocki.
Comenzó el rodaje de la serie sobre Silvina Luna: quién la interpretará
La serie sobre la vida de Silvina Luna ya comenzó su rodaje y se dio a conocer quién será la actriz que la interpretará
Tras el fallecimiento de la ex participante de "Gran Hermano", mucho se habló sobre cómo homenajearla y ahora se está rodando una serie que mostrará la trayectoria de la artista, sus desafíos y el impacto que dejó en la industria del espectáculo nacional.
La producción de esta serie biográfica fue financiada por la familia de Silvina Luna junto a otra productora local. Su estreno está planeado para mediados del 2026, pero todavía no hay una fecha exacta confirmada.
¿Qué actriz interpretará a Silvina Luna en su serie biográfica?
Fue el periodista conocido en Instagram como @fedeflowers quien compartió las primeras imágenes del rodaje de la serie sobre Silvina Luna. Si bien las grabaciones comenzaron en agosto, todo se ha mantenido en completo secreto.
La modelo que hará de Silvia Luna se llama Sandy Campal, tiene 33 años e incluso se ha sometido a un cambio de look para parecerse a la ex concursante de "Gran Hermano": le oscurecieron el pelo.
Sandy es ex pareja del ganador de "Gran Hermano" 2011 Cristian U y además es ex Miss Universo CABA 2025. Además de trabajar como modelo, Sandy gestiona su propia marca de trajes de baño, dicta clases de modelaje, es community manager y está finalizando la Licenciatura en Diseño de Indumentaria.
Este no es el primer proyecto de Campal como actriz, ya que formó parte de la película "Focus" (2015), protagonizada por Will Smith, y también estuvo en el programa "Bailando por un Sueño" (2023), integrando el equipo de bailarinas.