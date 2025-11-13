Comenzó el rodaje de la serie sobre Silvina Luna: quién la interpretará

¿Qué actriz interpretará a Silvina Luna en su serie biográfica?

Fue el periodista conocido en Instagram como @fedeflowers quien compartió las primeras imágenes del rodaje de la serie sobre Silvina Luna. Si bien las grabaciones comenzaron en agosto, todo se ha mantenido en completo secreto.

La modelo que hará de Silvia Luna se llama Sandy Campal, tiene 33 años e incluso se ha sometido a un cambio de look para parecerse a la ex concursante de "Gran Hermano": le oscurecieron el pelo.

Sandy es ex pareja del ganador de "Gran Hermano" 2011 Cristian U y además es ex Miss Universo CABA 2025. Además de trabajar como modelo, Sandy gestiona su propia marca de trajes de baño, dicta clases de modelaje, es community manager y está finalizando la Licenciatura en Diseño de Indumentaria.

Sandy Campal Sandy Campal interpreta a Silvina Luna en su serie biográfica.

Este no es el primer proyecto de Campal como actriz, ya que formó parte de la película "Focus" (2015), protagonizada por Will Smith, y también estuvo en el programa "Bailando por un Sueño" (2023), integrando el equipo de bailarinas.