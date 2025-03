Gran Hermano: quisieron meterse a la casa y la Policía los frenó

Según contó el sitio, minutouno.com, mientras realizaban una transmisión en vivo para capturar el momento, los influencers aseguraban querer entrar para llevarles cigarrillos a los participantes, en medio de una batalla campal entre los jugadores con la nicotina como protagonista.

Pese al impedimento para ingresar en la casa más famosa del país, los tres jóvenes generaron revuelo en las redes sociales por la osada intención.

"Nos despertamos hoy, tomamos unos mates y dijo 'tengo que comprar los cigarros para lo que vamos a hacer", señaló uno de ellos, a lo que otro agregó: "¿A alguien se le ocurre lo que vamos a hacer? Esta ocurrencia solo se le puede ocurrir a 'El Wandi'. Ninguno de nosotros fuma. Diez paquetes ¿está bien?", decían en la transmisión.

"Vimos que los participantes de Gran Hermano estaban con muchas ganas de fumar. Y dije: ‘me colé una vez en la casa de GH, porque no dos’ y con cigarros, le vamos a tirar cigarrillos", explicó El Wandi mientras organizaban los atados.

"Bajen los teléfonos", indicó una oficial, mientras los jóvenes la saludaban. "Es por mi seguridad, no sé quién sos", le dice uno de los influencers, alegando que por ello no detendría la transmisión. "No, no es por tu seguridad, no me podés filmar, soy personal policial", le explica la mujer policía con calma.

Y agrega: "En serio, chicos. Están llamando los vecinos. Les voy a pedir que se retiren", les indica la oficial, tras lo cual los streamers indicaron que no había problema y procedieron a irse del lugar.