¡Bombazo! Peligra el regreso de Andrea del Boca a Gran Hermano

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“En el caso de que entre, quiere entrar sola cobrando más guita y no habría ninguna entrada triunfal. Entraría el mismo miércoles 20, día en el que se va a hacer el repechaje, pero no en él”, agregó sobre la posible fecha de su vuelta.

Cuánto pidió Andrea del Boca para volver a Gran Hermano

El ingreso de Grecia Colmenares no le habría caído nada bien a Andrea del Boca. "Está celosa", dijeron en el Diario de Mariana.

Si bien tras su caída Andrea del Boca aseguró que no volvería a la casa, en los últimos días su decisión habría cambiado y ya estaría todo organizao para que reeingrese en el repechaje. Además, salió a la luz que la actriz habría pedido un aumento de sueldo millonario que recibe por cada mes dentro del programa.

Ángel de Brito reveló que recibiría 1.800.000 pesos por día, en tanto que, mientras sigue afuera del programa y sin rueda de prensa está cobrando 550 mil.