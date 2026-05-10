En los últimos días salió a la luz que tras su impactante caída y consecuente salida de la casa de Gran Hermano 2026: Generación Dorada, Andrea del Boca tendría todo listo para regresar a la casa.
¡Bombazo! Peligra el regreso de Andrea del Boca a Gran Hermano
A días del repechaje, salió a la luz la razón por la que Andrea del Boca no reingresaría a la casa de Gran Hermano. Los detalles
Sin mebargo en las últimas horas, comenzaron a correr rumores sobre ciertos obstáculos para el gran regreso de Andrea del Boca, luego de algunos de sus pedidos a la producción según reveló Yanina Latorre.
"Hasta hoy a la tarde venían negociando la vuelta. Para volver, pide más guita de la que venía pidiendo. En ese combo entraba la hija y ahí empezó el quilombo. Telefe la quiere, la hija quiere entrar, pero Andrea no: siente que es exponerla demasiado y que va a ser una picadora de carne. Como condición para que entre la hija, pide más guita. Cuando escucharon el número, se enfrió todo y le dijeron que lo iban a pensar”, detalló.
“En el caso de que entre, quiere entrar sola cobrando más guita y no habría ninguna entrada triunfal. Entraría el mismo miércoles 20, día en el que se va a hacer el repechaje, pero no en él”, agregó sobre la posible fecha de su vuelta.
Cuánto pidió Andrea del Boca para volver a Gran Hermano
El ingreso de Grecia Colmenares no le habría caído nada bien a Andrea del Boca. "Está celosa", dijeron en el Diario de Mariana.
Si bien tras su caída Andrea del Boca aseguró que no volvería a la casa, en los últimos días su decisión habría cambiado y ya estaría todo organizao para que reeingrese en el repechaje. Además, salió a la luz que la actriz habría pedido un aumento de sueldo millonario que recibe por cada mes dentro del programa.
Ángel de Brito reveló que recibiría 1.800.000 pesos por día, en tanto que, mientras sigue afuera del programa y sin rueda de prensa está cobrando 550 mil.