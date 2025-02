Bomba en Gran Hermano: ¿Vuelve Furia con el Golden Ticket?

Según el sitio, minutouno.com, reconciliada con Telefe tras su abrupta salida del canal y convertida en analista, la polémica exparticipante confirmó que formará parte de la lista de exparticipantes para que la gente vote y decida si quiere que ella vuelva a entrar al juego.

En el ciclo que conduce Gastón Trezeguet junto a Laura Ubfal, dos de los grandes fanáticos de Furia: "Mirá, me acaban de llamar tres compañeros que me dijeron que si me postulo ellos pierden sus chances, así que lo que les tengo que decir es que sí, que me voy a postular", dijo, lo que fue inmediatamente celebrado por los panelistas que tanto la apoyaron en su propia temporada de GH.

Y agregó: "A ver, tenemos la oportunidad todos, o sea, que no tengan miedo, cada uno todavía tiene su fandom, así que nada, está bueno que la gente participe y demás, si tienen ganas, obvio", señaló picante.

Luego, Trezeguet y Ubfal destacaron que "revivieron los furiosos (fandom de Juliana) como nunca", a lo que Scaglione comentó: "Sí sí, me di cuenta".

Luego, una de las exjugadoras más reconocidas de Gran Hermano le confirmó a una seguidora que efectivamente será candidata a reingresar a la casa: "Ya me postulé", escribió, con un emoji de corazón y risa.

Por supuesto, la postulación de Juliana prácticamente deja en servido en bandeja su reingreso, por lo que muchos consideran que el destino está marcado y la polémica exparticipante volverá a entrar a la casa más famosa del país por la gran... ¿revancha?