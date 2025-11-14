Mundial Sub 17: la Selección de Brasil se impuso por penales en el duelo sudamericano de 16avos. de final

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/rdimortal/status/1989392999382671647&partner=&hide_thread=false O Grêmio tem algo diferente em suas mãos.



Desvantagem na disputa de pênaltis, goleiro provocando, e Tiaguinho meteu essa cavadinha na Copa do Mundo sub-17.



O Brasil passou para as oitavas de final!



CazeTV pic.twitter.com/6zkoNcsubL — Rádio Imortal (@rdimortal) November 14, 2025

La Selección de Brasil será rival de Francia en 8° de final del Mundial Sub 17

El seleccionado de Francia accedió este viernes a los octavos de final tras derrotar a Colombia por 2 a 0, demostrando su dominio ante el equipo sudamericano. Los goles del encuentro fueron convertidos por Antoine Valero y Pierre Monguengue.

Por su parte, Portugal accedió a la siguiente instancia tras ganarle a Bélgica por 2 a 1. Para el conjunto portugués, Anísio Cabral realizó un doblete, mientras que para el equipo belga, Noah Fernandez descontó. En la siguiente instancia se medirá ante México, quien derrotó por penales, luego de igualar en los noventa minutos por 2 a 2, a Argentina por 5 a 4.

futbol-mundial sub 17-francia-colombia Francia superó 2 a 0 a Colombia y sigue en camino en Qatar 2025.

Malí se impuso en el duelo africano a Zambia

Por otro lado, Malí superó a Zambia por 3 a 1 y se metió en los octavos de final. El conjunto dirigido por Adama Diallo abrió el marcador de cabeza a los cinco minutos del segundo tiempo gracias a un tanto de Raymond Bomba.

Posteriormente, a los 17 minutos del complemento, Mapalo Simute puso la igualdad en el marcador para Zambia. Aun así, gracias a los tantos de Seydou Dembele y Lamine Keita, Malí logró ganar el partido.

El equipo africano se medirá en la próxima instancia ante Marruecos, quien derrotó a Estados Unidos por 4 a 3 en los penales luego de igualar 1 a 1 en los noventa minutos. El equipo estadounidense fue quien abrió el marcador en el primer tiempo con gol de Jude Terry y, en el complemento, Abdellah Ouazane empató el encuentro.

Por último, Suiza se llevó la victoria por 3 a 1 ante Egipto con los tantos de Nevio Scherrer, Ethan Bruchez y Jill Stiel. Para el conjunto africano, descontó Anas Anas Roshdy en los minutos adicionales del segundo tiempo.

En los octavos de final se enfrentará a Irlanda, que llega de derrotar en una larga tanda de penales a Canadá por 9 a 8 tras empatar 1 a 1 en los noventa minutos. El gol del equipo europeo lo convirtió Michael Noonan y Sergei Kozlovskiy puso las tablas para el conjunto norteamericano.