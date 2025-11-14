Mundial Sub 17: la Selección de Brasil se impuso por penales en el duelo sudamericano de 16avos. de final

El Mundial Sub 17 tuvo un emotivo duelo entre equipos de Conmebol, donde se impuso la Selección de Brasil tras igualar sin goles ante Paraguay. La definición se decidió por penales, y allí la Canarinha ganó 5 a 4 y pasó a los octavos de final de la Copa Mundial FIFA que se disputa en Doha, Qatar.
Brasil se vio complicado por una temprana expulsión y jugó casi todo el encuentro con diez jugadores, Vitor Hugo vio la tarjeta roja a los 8 minutos del primer tiempo por pegarle un codazo a Leo Cristaldo en un tiro libre. De esta forma, se medirá ante Francia en la próxima instancia.
Para la Selección de Brasil convirtieron: Luis Pacheco, Pietro Tavares, Kaike, Ze Lucas, y Tiago redondeó la victoria con una exquisita vaselina. Fallaron Luis Eduardo y Arthur Ryan. El arquero Joao Pedro tapó los disparos de Jhosias Campss, Leo Cristaldo y José Buhring.
La Selección de Brasil será rival de Francia en 8° de final del Mundial Sub 17
El seleccionado de Francia accedió este viernes a los octavos de final tras derrotar a Colombia por 2 a 0, demostrando su dominio ante el equipo sudamericano. Los goles del encuentro fueron convertidos por Antoine Valero y Pierre Monguengue.
Por su parte, Portugal accedió a la siguiente instancia tras ganarle a Bélgica por 2 a 1. Para el conjunto portugués, Anísio Cabral realizó un doblete, mientras que para el equipo belga, Noah Fernandez descontó. En la siguiente instancia se medirá ante México, quien derrotó por penales, luego de igualar en los noventa minutos por 2 a 2, a Argentina por 5 a 4.
Malí se impuso en el duelo africano a Zambia
Por otro lado, Malí superó a Zambia por 3 a 1 y se metió en los octavos de final. El conjunto dirigido por Adama Diallo abrió el marcador de cabeza a los cinco minutos del segundo tiempo gracias a un tanto de Raymond Bomba.
Posteriormente, a los 17 minutos del complemento, Mapalo Simute puso la igualdad en el marcador para Zambia. Aun así, gracias a los tantos de Seydou Dembele y Lamine Keita, Malí logró ganar el partido.
El equipo africano se medirá en la próxima instancia ante Marruecos, quien derrotó a Estados Unidos por 4 a 3 en los penales luego de igualar 1 a 1 en los noventa minutos. El equipo estadounidense fue quien abrió el marcador en el primer tiempo con gol de Jude Terry y, en el complemento, Abdellah Ouazane empató el encuentro.
Por último, Suiza se llevó la victoria por 3 a 1 ante Egipto con los tantos de Nevio Scherrer, Ethan Bruchez y Jill Stiel. Para el conjunto africano, descontó Anas Anas Roshdy en los minutos adicionales del segundo tiempo.
En los octavos de final se enfrentará a Irlanda, que llega de derrotar en una larga tanda de penales a Canadá por 9 a 8 tras empatar 1 a 1 en los noventa minutos. El gol del equipo europeo lo convirtió Michael Noonan y Sergei Kozlovskiy puso las tablas para el conjunto norteamericano.