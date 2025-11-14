Un experto explicó por qué llegaron las cenizas del volcán Peteroa a zonas pobladas de Malargüe

Este comportamiento, combinado con los fuertes vientos característicos de la región, provocó que la ceniza se desplazara hacia Bardas Blancas y zonas de Malargüe, generando preocupación entre vecinos.

Su presencia llegó a más de 100 kilómetros de la zona del volcán.

Más información sobre el volcán Peteroa y menos preocupación

Embed - Imágenes del volcán Peteroa

A pesar del incremento reciente, el especialista fue claro: no hay señales que indiquen un riesgo para la población.

Sin embargo, comparó el fenómeno con un análisis clínico: aun cuando los estudios muestran valores normales, eso no impide que la persona pueda enfermarse.

Con los volcanes sucede algo similar: los sensores no advierten situaciones anormales, aunque siempre existe la posibilidad de un cambio repentino.

En ese sentido, insistió en mantener una conducta responsable: estar atentos, informados y preparados, sin entrar en pánico.

Qué puede pasar con el volcán Peteroa

Aunque no se descarta un aumento de actividad (como ocurrió en 2018 y 2019), García aseguró que esto no representa un riesgo inminente.

Recordó, además, que la actividad volcánica se mide en una escala del 1 al 8. En ese esquema, el volcán Peteroa hoy se ubica entre 1 y 3 puntos. Su último episodio de magnitud 3 ocurrió hace 1.500 años, y desde entonces no volvió a registrarse un evento de esa intensidad.

La actividad del Peteroa es monitoreada en forma permanente por el OAVV, con operativos constantes y sensores que analizan en tiempo real su comportamiento. En la actualidad, los informes se realizan cada 15 días en función de su comportamiento sísmico (habitualmente se hacían una vez por mes).

El mensaje oficial se puede sintetizar afirmando que el volcán Peteroa está activo, como lo ha estado en los últimos meses, pero no hay parámetros que indiquen que exista un peligro para las comunidades cercanas.