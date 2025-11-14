Godoy Cruz buscará un triunfo fundamental ante Riestra en busca de la permanencia en Primera: hora, TV y formaciones

concentrados godoycruz. Los convocados de Godoy Cruz.

Godoy Cruz, de ser protagonista en la Sudamericana a pelear por no descender

Godoy Cruz ugó este año la Copa Sudamercana, donde terminó invicto en la fase de grupos y fue eliminado en los octavos de final por Atlético Mineiro. Hoy el Tomba de los últimos 19 partidos en el año solamente ganó uno.

Este sábado se juega la vida frente a Riestra, se juega la permanencia, tras su ascenso en el 2008, donde fue protagonista en los torneos locales e internacionales.

Godoy Cruz lleva ocho partidos sin ganar en el certamen local (3 derrotas y 5 empates) y su última victoria fue el 1 de septiembre pasado ante Platense (3-1), por la 7ma fecha del Clausura.

En el Feliciano Gambarte todavía no ha ganado tras su regreso, también lleva 8 cotejos sin ganar, siete por el Torneo Clausura y uno por la Copa Sudamericana.

tomba 2 Los hinchas de Godoy Cruz esperan que su equipo juegue un desempate.

Los enfrentamientos entre Godoy Cruz y Deportivo Riestra

El último enfrentamiento fue en el Torneo Apertura, donde Godoy Cruz perdió 3 a 0 de visitante. El cotejo se jugó el pasado 2 de mayo.

La última vez que jugaron en Mendoza ganó Godoy Cruz 4 a 1 en el estadio Malvinas Argentinas, en un partido correspondiente a la 11ma. fecha de la Liga Profesional 2024. El partido se disputó el 19 de agosto de 2024 y los goles los marcaron Daniel Barrea (2), Salomón Rodríguez y Facundo Altamira.

Deportivo Riestra viene de perder ante Independiente de Avellaneda, donde resignó un largo invicto de local de 27 partidos de local y lleva dos derrotas seguidas. El Malevo se ubica segundo en el Grupo B y ya está clasificado al Octogonal. En la tabla anual se ubica en el quinto lugar con 51 puntos y estaría entrando a la Sudamericana.

Riestra. Los concentrados de Riestra.

Qué necesita Godoy Cruz para no descender

La única posibilidad de que Godoy Cruz no pierda la categoría es vencer a Riestra en el Gambarte y que Aldosivi no le gane a San Martín.

Si el Tomba gana y en Mar del Plata hay un empate deberá jugar un partido desempate con el Tiburón, ya que San Martín de San Juan descendería por los Promedios.

Si San Martín de San Juan desciende y se mete en zona de playoffs, su lugar será ocupado por el noveno de su grupo.

Si el Tomba gana y San Martín le gana a Aldosivi, el que desciende por los Promedios es el conjunto marplatense y habrá un nuevo clásico cuyano como desempate.

Si Godoy Cruz no gana o Aldosivi gana de local, en cualquiera de los dos casos el Tomba volverá a la Primera Nacional después de 17 años.

Así está Godoy Cruz en la tabla anual:

Probables formaciones:

Godoy Cruz: Franco Petroli; Tomás Rossi, Juan Escobar, Federico Rasmussen; Facundo Altamira, Vicente Poggi, Nicolás Fernández y Andrés Meli; Santino Andino, Agustín Auzmendi y Daniel Barrea. DT: Omar Asad.

Deportivo Riestra: Nahuel Manganelli; Cristian Paz, Miguel Barbieri, Caro Torres y Juan Cruz Randazzo; Jonathan Goitía, Milton Céliz, Pedro Ramírez; Antony Alonso, Jonathan Herrera y Alexander Díaz. DT: Gustavo Benítez.

Estadio: Feliciano Gambarte.

Árbitro: Facundo Tello.

Hora: 17.

TV: TNT Sports Premium.