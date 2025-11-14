El sugestivo mensaje de De Paul para los jugadores jóvenes de la Selección argentina

El volante de la Selección argentina Rodrigo De Paul les mandó un sugestivo mensaje a los jugadores debutantes en la Albiceleste tras el triunfo por 2 a 0 sobre Angola, en un partido amistoso jugado en Luanda.
De Paul destacó, que el equipo “terminó bien, fue un buen año, con momentos de muy buen fútbol, siempre con cosas para mejorar. Lo importante es que seguimos compitiendo y nos tomamos todo con mucha seriedad”.
“Nos recibieron con mucho cariño aquí en Angola, así que estamos muy contentos. Tienen una gran Selección”, señaló.
“Cuando el funcionamiento está y te subís a ese tren, es un poco más fácil. Que disfruten, porque pasa rápido”, dijo De Paul, uno de los referentes del equipo dirigido por Lionel Scaloni, al hablar de los jóvenes jugadores del elenco nacional.
“Hubo muchos debuts, muchos chicos que quieren su lugar, hay jugadores que tienen un gran futuro”, añadió.
“Argentina siempre saca gran cantidad de jugadores, lo bueno e importante es que las camadas que van viniendo se hacen a través de un proceso, de a poco, no por una presión extra, se adaptan al mecanismo”, añadió el jugador del Inter Miami.
“Estoy muy bien en lo personal. Cada día tiene sus pro y contras, pero hubo una buena adaptación en Estados Unidos”,
“Sumé una buena cantidad de minutos, que es importante a mi edad, en esta altura de mi carrera”, explicó De Paul, quien juega con el capitán de la Selección argentina, Lionel Messi.
La “Albiceleste” bien el año y espera el Mundial 2026 que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá desde el 11 de junio.