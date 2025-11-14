El sugestivo mensaje de De Paul para los jugadores jóvenes de la Selección argentina

El mensaje de De Paul para los debutantes en la Selección argentina

“Cuando el funcionamiento está y te subís a ese tren, es un poco más fácil. Que disfruten, porque pasa rápido”, dijo De Paul, uno de los referentes del equipo dirigido por Lionel Scaloni, al hablar de los jóvenes jugadores del elenco nacional.

“Hubo muchos debuts, muchos chicos que quieren su lugar, hay jugadores que tienen un gran futuro”, añadió.

“Argentina siempre saca gran cantidad de jugadores, lo bueno e importante es que las camadas que van viniendo se hacen a través de un proceso, de a poco, no por una presión extra, se adaptan al mecanismo”, añadió el jugador del Inter Miami.

De Paul contó cómo es su presente en el Inter Miami

“Estoy muy bien en lo personal. Cada día tiene sus pro y contras, pero hubo una buena adaptación en Estados Unidos”,

“Sumé una buena cantidad de minutos, que es importante a mi edad, en esta altura de mi carrera”, explicó De Paul, quien juega con el capitán de la Selección argentina, Lionel Messi.

La “Albiceleste” bien el año y espera el Mundial 2026 que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá desde el 11 de junio.