Netflix arrasa con un catálogo de series y películas con historias para todos los gustos. Una serie viene escalando a paso firme dentro de la plataforma, con una historia que resulta un tanto atípica para los suscriptores, pero atrapante de principio a fin, con un relato muy corto y con tintes que no son aptos para que lo vea cualquier suscriptor: Tore.
Está en Netflix, tiene 6 capítulos y duran menos de media hora
La serie se convirtió en una oferta más que llamativa en Netflix, y se convirtió en éxito gracias a su relato no apto para menores de edad
Los países del norte de Europa se han convertido en una de las sorpresas más gratas del último año en Netflix, con producciones de series y películas que se han convertido en top mundial dentro de la plataforma. Esta serie transita temáticas un tanto fuertes a través de la comedia negra, y su relato ha sido tan exitoso, que no tardó ni una semana en ser parte del Top 10 de series más vistas en varios lugares del mundo.
Para llevar a cabo esta serie que habla del duelo y la autodestrucción, potenciado por el uso de drogas y el sexo, el director sueco William Spetz se inspiró en muchas experiencias personales, siendo uno de los proyectos más ambiciosos. Con un formato corto, que se compone de apenas 6 capítulos que no superan los 30 minutos de duración cada uno, más una historia atractiva, se volvió en una opción irresistible en Netflix.
La recepción de los suscriptores de Netflix sobre esta serie fue verdaderamente excelente, y es que se convirtió en una de las más vistas en muchos de los países de Europa, y algunos de Latinoamérica. Además, la constante recomendación en el catálogo de series y películas, se vio potenciada por una crítica de excelencia, donde se valoró mucho la mirada real que transmite de cosas cuestionables como la negativa de ir a terapia.
La serie fue incorporada en el 2023 en el catálogo de series y películas de Netflix, y desde entonces de las historias suecas más elegidas de toda la plataforma.
De que trata la serie de Netflix, Tore
De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie sueca que no es apta para menores, Tore centra su historia en: "Un chico de 27 años inmaduro y sin rumbo se lanza a un desconocido mundo de sexo, drogas y autodescubrimiento tras la muerte de alguien muy cercano".
La serie es muy bien valorada por ofrecer una de las historias más cortas de todo Netflix.
Reparto de la serie de Netflix, Tore
- William Spetz como Tore
- Sanna Sundqvist como Linn
- Hannes Fohlin como Erik
- Lotta Tejle como Ulla
- Per Svensson como Per
- Victor Iván como Viggo
- Peter Haber como Bosse
- Carlos Romero Cruz como Shady Meat
Dónde ver la serie Tore, según la zona geográfica
- Latinoamérica: Tore se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: Tore se puede ver en Netflix.
- España: Tore se puede ver en Netflix.