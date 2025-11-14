Está en Netflix, tiene 6 capítulos y duran menos de media hora

La recepción de los suscriptores de Netflix sobre esta serie fue verdaderamente excelente, y es que se convirtió en una de las más vistas en muchos de los países de Europa, y algunos de Latinoamérica. Además, la constante recomendación en el catálogo de series y películas, se vio potenciada por una crítica de excelencia, donde se valoró mucho la mirada real que transmite de cosas cuestionables como la negativa de ir a terapia.

La serie fue incorporada en el 2023 en el catálogo de series y películas de Netflix, y desde entonces de las historias suecas más elegidas de toda la plataforma.

Embed - TORE (Trailer español)

De que trata la serie de Netflix, Tore

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie sueca que no es apta para menores, Tore centra su historia en: "Un chico de 27 años inmaduro y sin rumbo se lanza a un desconocido mundo de sexo, drogas y autodescubrimiento tras la muerte de alguien muy cercano".

La serie es muy bien valorada por ofrecer una de las historias más cortas de todo Netflix.

tore 3 La serie es una de las mejores del género en Netflix.

Reparto de la serie de Netflix, Tore

William Spetz como Tore

Sanna Sundqvist como Linn

Hannes Fohlin como Erik

Lotta Tejle como Ulla

Per Svensson como Per

Victor Iván como Viggo

Peter Haber como Bosse

Carlos Romero Cruz como Shady Meat

Dónde ver la serie Tore, según la zona geográfica