Torneo Clausura: los resultados que pueden hacer que Boca no termine primero en su zona

Si bien la victoria ante el Millonario le aseguró al elenco de La Ribera disputar la próxima Copa Libertadores, una derrota ante el Matador podría bajarlo de la cima de la Zona A, siempre y cuando Unión de Santa Fe se imponga en condición de visitante frente a Belgrano -lunes 17 de noviembre a partir de las 17:00-. Es por eso que el entrenador Xeneize realizó menos variantes de las que se esperaban.

Los once de Boca para asegurar el primer puesto

Con el primer puesto de su grupo, Boca se asegurará definir de local todos los encuentros hasta la final por lo que sumar de a tres ante los de Victoria sería de vital importancia, aunque con un empate bastaría ya que el Tatengue tendría que ganar por una diferencia de 7 goles.

De momento Boca saltaría a La Bombonera con la siguiente alineación: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Figal, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Herrera, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel.