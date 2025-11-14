Inicio Ovación Polideportivo vóleibol
VÓLEIBOL LOCAL

Inician las semifinales del Torneo Clausura de vóleibol masculino y femenino

La Federación Mendocina de Vóleibol dio a conocer el cronograma de las semifinales del Torneo Clausura para damas y caballeros, que comienzan el domingo

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Iniciando las semifinales del vóleibol local, Club General San Martín recibe a Regatas en Pacífico este domingo

Foto: Gentileza Prensa de la Federación Mendocina de Vóleibol

Este fin de semana comienza la disputa de la las definiciones del playoff del segundo torneo oficial del año del vóleibol de Mendoza, que organiza la Federación Mendocina de este deporte, tanto en femenino como en masculino. Las chicas iniciaran "el fuego" este domingo en el estadio Pacífico.

En femenino, los equipos clasificados a semifinales del Torneo Clausura son: Club Mendoza de Regatas, Círculo Policial, UNCuyo y Club General San Martín. Entre los varones, están: Municipalidad de Maipú, San Martín de Porres, Regatas, y Club General San Martín.

Las chicas de UNCuyo (de frente) buscarán repetir el logro del Apertura para coronarse campeonas anuales.

El cronograma de semifinales del Torneo Clausura de vóleibol A1

Por las primeras semifinales (ida) de la máxima categoría -A1-, este domingo (16 de noviembre), a las 18, las locales del Club General San Martín serán anfitrionas en Pacífico de las campeonas del Apertura, UNCuyo. Finalizado este encuentro, cerca de las 20, será el turno de los varones locales, enfrentando al sexteto del Club Mendoza de Regatas.

La continuidad de las semifinales tendrá lugar el lunes. En el estadio Juan Domingo Ribosqui, el equipo masculino de la Municipalidad de Maipú recibe a las 21.30 a San Martín de Porres.

Por su parte, también el lunes, habrá doble jornada en el estadio del Club Mendoza de Regatas, en el parque General San Martín. Desde las 20, las chicas del Lago reciben la vista de su clásico rival, Círculo Policial (COP).

En segundo turno, desde las 21.30, los varones de Regatas definen la llave semifinal con General San Martín, en el duelo revancha.

La llave entre Municipalidad de Maipú y San Martín de Porres, en masculino, aún no tiene fecha para los cruces, debido a la disputa de los Juegos Deportivos Binacionales, donde compiten jugadores y técnicos de ambos equipos. Por eso la Federación Mendocina de Vóleibol no ha programado para esta semana finales de Nivel 1 en Sub 16, Sub 18 y Mayores.

La revancha del duelo femenino entre Regatas y Círculo será el miércoles, desde las 21, en el estadio Policial, de calle Boulogne Sur Mer.

El cronograma de semifinales

Domingo 16

  • 18 Club General San Martín- UNCuyo 1ª semi femenina (estadio Pacífico)
  • 20 Club General San Martín- Club Mendoza de Regatas 1ª semi masculina (estadio Pacífico)

Lunes 17

  • 20 Club Mendoza de Regatas- Círculo Policial 1ª semi femenina (Regatas/Parque)
  • 21:30 Club Mendoza de Regatas- Club General San Martín 2ª semi masculina (Regatas/Parque)
  • 21:30 Munic. de Maipú- San Martín de Porres 1ª semi masculina (estadio J.D. Ribosqui)

Miércoles 19

  • 21 Círculo Policial- Club Mendoza de Regatas 2ª semi femenina (Círculo Policial)

