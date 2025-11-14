Inician las semifinales del Torneo Clausura de vóleibol masculino y femenino

La continuidad de las semifinales tendrá lugar el lunes. En el estadio Juan Domingo Ribosqui, el equipo masculino de la Municipalidad de Maipú recibe a las 21.30 a San Martín de Porres.

Por su parte, también el lunes, habrá doble jornada en el estadio del Club Mendoza de Regatas, en el parque General San Martín. Desde las 20, las chicas del Lago reciben la vista de su clásico rival, Círculo Policial (COP).

En segundo turno, desde las 21.30, los varones de Regatas definen la llave semifinal con General San Martín, en el duelo revancha.

La llave entre Municipalidad de Maipú y San Martín de Porres, en masculino, aún no tiene fecha para los cruces, debido a la disputa de los Juegos Deportivos Binacionales, donde compiten jugadores y técnicos de ambos equipos. Por eso la Federación Mendocina de Vóleibol no ha programado para esta semana finales de Nivel 1 en Sub 16, Sub 18 y Mayores.

La revancha del duelo femenino entre Regatas y Círculo será el miércoles, desde las 21, en el estadio Policial, de calle Boulogne Sur Mer.

El cronograma de semifinales

Domingo 16

18 Club General San Martín- UNCuyo 1ª semi femenina (estadio Pacífico)

20 Club General San Martín- Club Mendoza de Regatas 1ª semi masculina (estadio Pacífico)

Lunes 17

20 Club Mendoza de Regatas- Círculo Policial 1ª semi femenina (Regatas/Parque)

21:30 Club Mendoza de Regatas- Club General San Martín 2ª semi masculina (Regatas/Parque)

21:30 Munic. de Maipú- San Martín de Porres 1ª semi masculina (estadio J.D. Ribosqui)

Miércoles 19