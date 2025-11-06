Inicio Ovación Polideportivo vóleibol
VÓLEIBOL

El vóleibol femenino de Mendoza ya tiene a los semifinalistas del Torneo Clausura

El Torneo Clausura de vóleibol femenino de Mendoza ya tiene los semifinalistas. Club Mendoza de Regatas y Círculo Policial juegan una "final anticipada"

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
La Muni de San Martín ataca y supera el bloqueo de la UNCuyo. Las Verdes y están en semifinales y buscan la final del Torneo Clausura.

La Muni de San Martín ataca y supera el bloqueo de la UNCuyo. Las Verdes y están en semifinales y buscan la final del Torneo Clausura.

Foto: Gentileza Federación Mendocina de Vóleibol

Este miércoles se completó con dos partidos el cuadro de cuartos de final del vóleibol femenino de la Federación Mendocina y ya se conocen los semifinalistas del segundo torneo de la temporada 2025 para la categoría máxima -A1-. Club General San Martín superó a Leonardo Murialdo y Regatas a Maipú.

Previamente se habían registrado por el Torneo Clausura los triunfos de Círculo Policial (sábado 1) y Uncuyo (lunes 3) y así quedó armado el sistema de cruces para las semifinales.

En esta instancia de playoffs se enfrentarán: UNCuyo- Club General San Martín (Pacífico) y Círculo Policial con Club Mendoza de Regatas, en lo que será una "final adelantada".

Los resultados de los cuartos de final del Torneo Clausura

El primer sexteto en lograr meterse entre los mejores cuatro de Clausura -por cuestión de cronograma- fue Círculo Policial. Las subcampeonas del Apertura y campeonas anuales 2024 superaron en su casa 3-1 a San Martín de Porres el pasado sábado y buscarán revancha para forzar una final anual.

Posteriormente, el lunes, las campeonas del Torneo Apertura, UNCuyo, superó de local al equipo esteño de la Municipalidad de San Martín en sets corridos (3-0), y de esta forma buscará repetir el logro del primer semestre y evitar la final anual.

Finalmente, el miércoles, se cerró la grilla de cuartos de final con los dos encuentros restantes. El sexteto de Leonardo Murialdo no pudo en casa con las chicas del Club General San Martín (Pacífico), que ganaron 3-1 en Villa Nueva. En el Lago, Club Mendoza de Regatas derrotó en sets corridos a Municipalidad de Maipú.

Temas relacionados:

Más sobre Polideportivo

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas