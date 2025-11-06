El vóleibol femenino de Mendoza ya tiene a los semifinalistas del Torneo Clausura

Los resultados de los cuartos de final del Torneo Clausura

El primer sexteto en lograr meterse entre los mejores cuatro de Clausura -por cuestión de cronograma- fue Círculo Policial. Las subcampeonas del Apertura y campeonas anuales 2024 superaron en su casa 3-1 a San Martín de Porres el pasado sábado y buscarán revancha para forzar una final anual.

Posteriormente, el lunes, las campeonas del Torneo Apertura, UNCuyo, superó de local al equipo esteño de la Municipalidad de San Martín en sets corridos (3-0), y de esta forma buscará repetir el logro del primer semestre y evitar la final anual.

Finalmente, el miércoles, se cerró la grilla de cuartos de final con los dos encuentros restantes. El sexteto de Leonardo Murialdo no pudo en casa con las chicas del Club General San Martín (Pacífico), que ganaron 3-1 en Villa Nueva. En el Lago, Club Mendoza de Regatas derrotó en sets corridos a Municipalidad de Maipú.