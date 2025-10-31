Bautista Amieva y Maciel Bueno juegan el Mundial de Beach Vóley de Adelaida 2025

beach voley-mundial-amieva-bueno-afiche

Dos mendocinos en el Mundial de Beach Vóley 2025

Tres duplas argentinas estarán el Mundial de Vóley de playa de Australia. En la rama masculina, los hermanos Tomás y Nicolás Capogrosso integran el Grupo K junto a los alemanes Ehlers/Wickler, los canadienses Schachter/Pickett y los mozambiqueños Mondlane/Mungoi, quienes serán sus primeros rivales el 15 de noviembre.

El dúo mendocino Bautista Amieva y Maciel Bueno participan en el Grupo D con los alemanes Henning/Wüst, contra quienes debutarán el 14 de noviembre (0.30 hora argentina). Luego deberán enfrentarán a los brasileros Evandro/Arthur Lanci (sábado 15/11 a las 3.30), y los nicaragüenses Mora/López (lunes 17/11 a las 0.30).

En cuanto a las representación femenina, Bárbara Churín y Morena Abdala juegan en el Grupo H, y enfrentarán a las duplas alemanas de Müller/Tillmann -sus rivales en su presentación, el 15 de noviembre- y Bock/Lippmann, además de las puertorriqueñas González/Navas.

beach voley-mundial-amieva-bueno-02 Los mendocinos destacados: Maciel Bueno y Bautista Amieva viajan a Australia a jugar el Mundial de Vóley de Playa de Adelaida.

Bautista Amieva: "Nuestra preparación es siempre la misma"

El ya experimentado jugador de beach vóley Bautista Amieva habló detalles de la preparación que han realizado junto a Maciel Bueno para la cita mundialista: "La preparación es más o menos similar como a cualquier torneo que afrontamos. Obviamente el Mundial es mucho más importante que todos los otros torneos que hayamos jugados, sacando el tema de la clasificación olímpica. Pero la preparación siempre es la misma que tenemos, trabajamos todos los días en las canchas del Albergue Municipal con nuestro entrenador Dan Andraos".

Luego Bauti agregó: "Todos los años entrenamos todos los días al tener tantas competencias en el verano: Después terminando el verano y empieza la competición del invierno, seguimos teniendo el World Tour, entonces viajamos a los torneos que tenemos".

El tema económico para jugar el Circuito y el Mundial de Beach Vóley

Respecto a estas presentaciones internacionales, se tocó el fundamental tema económico. "Este año estuvimos viajando a México y a Brasil a jugar World Tour. Después a Europa no pudimos viajar por el tema de costo económico", expuso el hijo del recordado Carlos Amieva, uno del los pioneros del beach vóley en Mendoza.

Respecto a estas presentaciones internacionales, se tocó el fundamental tema económico. "Este año estuvimos viajando a México y a Brasil a jugar World Tour. Después a Europa no pudimos viajar por el tema de costo económico", expuso el hijo del recordado Carlos Amieva, uno del los pioneros del beach vóley en Mendoza.

beach voley-mundial-amieva-bueno-libia-podio La dupla Bautista Amieva- Maciel Bueno en lo más alto del podio del torneo de Beach Vóley de Libia.

El entrenamiento en Tunuyán, la Meca del beach vóley de Mendoza

Respecto a la preparación previa para este Mundial de Adelaida 2025, ambos tunuyaninos la hicieron en casa y a conciencia. "Entonces nos estuvimos preparando acá en Tunuyán, si bien estaba muy frío, es algo que tenemos que hacer, no frenamos nunca. Después nos salió una invitación para ir a jugar un torneo en Libia" informó Bauti.

El torneo Misurata Beach Festival de Libia -norte de África- fue de máxima importancia en esta temporada para la dupla mendocina. Allí ganaron el Grupo B y llegaron a la final, disputada el 29 de agosto, cuando derrotaron a la pareja turca Lenglize/Elmeddeb 2-0 (21-11 y 21-17).

"Nos cubrían todos los gastos (en Libia), y había buena plata en premios. Entonces fuimos para allá con Maciel", señaló Amieva, que expresó orgullos: " Salimos campeones y con esa plata pudimos pagarnos tres semanas en Brasil para entrenar. Así que básicamente eso fue la preparación que tuvimos para el Mundial, para no seguir en Tunuyán entrenando solos y con el frío", dijo sonriente.

Más allá del resultado y el envión anímico del triunfo, Amieva destacó el aspecto más importante del periplo en Libia. "Allá estuvimos jugando con muchos equipos, entrenando con los brasileros. Cuando volvimos a Tunuyán. luego fuimos a Chile, tenemos unos amigos allá y solemos ir a entrenar con la selección de ese país, y estuvimos también dos semanas allá".

Las expectativas de la dupla Bueno- Amieva para el Mundial de Vóley de Playa 2025

"Respecto al tema de las expectativas y cómo nos sentimos, la verdad que bien. Hemos tenido muy buenos resultados con el Maciel, que somos una dupla relativamente nueva. Llevamos un año y un poco más jugando juntos", confesó Bautista.

"El Mundial es lo mismo que el World Tour, con todas las duplas que nos enfrentamos. Nosotros somos una dupla baja, medimos un 1,85 metros y 1,90m (Maciel) y vamos a jugar contra equipos que miden dos metros o más, y tienen muchísimas mejores experiencias", se sinceró Amieva.

Posteriormente el valletano destacó la importancia de su participación: "Ya con estar ahí, la verdad que es un privilegio, es un sueño ir a jugar un Mundial de esos. En el World Tour, siempre que hemos competido, hay veces que les ganamos y otras veces que perdemos, pero nada, es ver cómo estamos preparados para este torneo. La verdad que yo creo que un buen papel lo vamos a hacer".

Sobre esto, Bautista Amieva desarrolló su proyección: "Ya tenemos la expectativa de pasar zona y un partido más. Y bueno, desde ahí ver, porque no hay ningún partido fácil ahí. Después también dependemos de sorteos y todos los cruces", finalizó.