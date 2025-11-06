Scaloni anunció la lista de convocados de la Selección Argentina para enfrentar a Angola: hay varias sorpresas

Ante la ausencia del Dibu Martínez, los encargados de proteger el arco serán Gerónimo Rulli y Walter Benítez; mientras que en la defensa eligió a siete jugadores: Nahuel Molina, Juan Floyth, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico y Valentín Barco.

En el mediocampo estará Máximo Perrone (del Como, compañero de Nico Paz que también fue convocado), Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada y Giovani Lo Celso.

Y la delantera está compuesta por jugadores de lujo: Lionel Messi, Giuliano Simeone, Gianluca Prestianni, Nicolás González, Lautaro Martínez, José Manuel López (es la segunda convocatoria consecutiva para el delantero del Palmeiras), Julián Álvarez y la primera vez de Joaquín Panichelli.

Gianluca Prestianni Tras un gran Mundial Sub 20, Gianluca Prestianni fue elegido para jugar con la Mayor.

La lista completa de Lionel Scaloni

Convocados Selección argentina

A pesar que se trata de una fecha FIFA donde las selecciones juegan dos partidos, todo indica que la Selección argentina jugará un solo encuentro.

Según Sport News Africa, el pago rondó los 12 millones de dólares y tuvo una cláusula central: la convocatoria de Lionel Messi y minutos en cancha para el capitán argentino, con el objetivo de garantizar la venta total de entradas.

El amistoso se disputará en el marco de las celebraciones por la independencia de Angola y apunta a un estadio colmado con 48 mil personas.

El periodista francés Romain Molina informó que otras selecciones africanas rechazaron organizar el encuentro por los altos costos solicitados por la AFA, pero Angola avanzó con la oferta para contar con Messi y las principales figuras del campeón mundial.