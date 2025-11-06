Inicio Ovación Fútbol Lionel Scaloni
Lionel Messi está

Scaloni anunció la lista de convocados de la Selección Argentina para enfrentar a Angola: hay varias sorpresas

La lista de Lionel Scaloni presenta algunas sorpresas con algunas ausencias significativas; el amistoso se juega el 14 de noviembre

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Lionel Scaloni eligió a sus 24 jugadores para el amistoso.

El técnico campeón del mundo ya eligió la lista de 24 jugadores que disputarán el próximo amistoso de la Selección argentina frente a Angola en una nueva fecha FIFA. Lionel Scaloni decidió dejar afuera al Dibu Martínez mientras que se inclinó por algunas caras nuevas que podrán sumar sus primeros minutos.

La ausencia del arquero del Aston Villa estaba hablada, además no convocó a los jugadores del fútbol argentino luego de llegar a un acuerdo con el Chiqui Tapia.

lionel scaloni y messi
Lionel Scaloni seleccionó a Lionel Messi.

Lionel Scaloni anunció la lista de convocados de la Selección Argentina para enfrentar a Angola

El amistoso se disputará en Luanda, la capital de Angola, el 14 de noviembre a partir de las 13 (horario de Argentina) y el técnico nacido en Pujato ya eligió a los 24 jugadores que viajarán. Entre ellos se destaca la presencia de Joaquín Panichelli, goleador de la Ligue 1 con el Racing Club de Estrasburgo, y de Giuanluca Prestianni, jugador del Benfica que se destacó en la Selección Sub 20 subcampeona en el Mundial de Chile.

Ante la ausencia del Dibu Martínez, los encargados de proteger el arco serán Gerónimo Rulli y Walter Benítez; mientras que en la defensa eligió a siete jugadores: Nahuel Molina, Juan Floyth, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico y Valentín Barco.

En el mediocampo estará Máximo Perrone (del Como, compañero de Nico Paz que también fue convocado), Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada y Giovani Lo Celso.

Y la delantera está compuesta por jugadores de lujo: Lionel Messi, Giuliano Simeone, Gianluca Prestianni, Nicolás González, Lautaro Martínez, José Manuel López (es la segunda convocatoria consecutiva para el delantero del Palmeiras), Julián Álvarez y la primera vez de Joaquín Panichelli.

Gianluca Prestianni
Tras un gran Mundial Sub 20, Gianluca Prestianni fue elegido para jugar con la Mayor.

La lista completa de Lionel Scaloni

Convocados Selección argentina

A pesar que se trata de una fecha FIFA donde las selecciones juegan dos partidos, todo indica que la Selección argentina jugará un solo encuentro.

Según Sport News Africa, el pago rondó los 12 millones de dólares y tuvo una cláusula central: la convocatoria de Lionel Messi y minutos en cancha para el capitán argentino, con el objetivo de garantizar la venta total de entradas.

El amistoso se disputará en el marco de las celebraciones por la independencia de Angola y apunta a un estadio colmado con 48 mil personas.

El periodista francés Romain Molina informó que otras selecciones africanas rechazaron organizar el encuentro por los altos costos solicitados por la AFA, pero Angola avanzó con la oferta para contar con Messi y las principales figuras del campeón mundial.

