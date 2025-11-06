Margaret Qualley brilla en Netflix con una historia tan real y conmovedora como la vida misma

Las cosas por limpiar es un drama creado por Molly Smith Metzler que está basado en hechos reales y toca las fibras más sensibles. Entre los temas de esta serie de Netflix se destacan la superación personal, el rol de la familia, el abuso doméstico, la maternidad y los estereotipos sociales.

netflix-las-cosas-por-limpiar2.jpg Las cosas por limpiar es una serie de Netflix basada en hechos reales y nominada a tres Globos de Oro.

Con solo 10 capítulos, esta serie de Netflix ha recibido las mejores valoraciones por parte de la crítica especializada. Según Diego Batlle de Otros Cines, Las cosas por limpiar “combina humor y drama con sensibilidad y encanto. Lo banal y lo profundo. Reír y llorar. La vida misma”.

Netflix: de qué trata la serie Las cosas por limpiar

La serie Las cosas por limpiar sigue la desgarradora historia de una joven madre, interpretada por Margaret Qualley, que huye de una relación abusiva y busca una vida mejor para ella y para su hija.

las-cosas-por-limpiar-1246698.jpg Las cosas por limpiar es una serie de 2023 muy emotiva y que toca las fibras más sensibles.

Alex (Margatet Qualley) escapa una noche con su pequeña hija Maddy (Rylea Nevaeh Whittet) y recurre a servicios sociales, donde consigue trabajo en Empleadas domésticas y descubre que sus problemas recién están comenzando.

Para salir adelante, se embarca en la limpieza de casas, mientras lucha por su hija y se enfrenta a situaciones familiares y judiciales complicadas.

Netflix: tráiler de la serie Las cosas por limpiar

Embed - Las Cosas Por Limpiar | Trailer Oficial | NETFLIX Serie

Reparto de Las cosas por limpiar, la serie de Netflix

Margaret Qualley

Andie MacDowell

Nick Robinson

Anika Noni Rose

Tracy Vilar

Billy Burke

Rylea Nevaeh Whittet

las cosas por limpiar 2.jpg Margaret Qualley es la protagonista de esta serie de Netflix.

Dónde ver la serie Las cosas por limpiar, según la zona geográfica