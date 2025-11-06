La plataforma de Netflix cuenta con un enorme catálogo de series y películas para emocionarse hasta las lágrimas y que tocan las fibras más sensibles. En esta historia, una madre soltera hace trabajos domésticos para llegar a fin de mes mientras lucha contra la indigencia y la burocracia.
Margaret Qualley brilla en Netflix con una historia tan real y conmovedora como la vida misma
Margaret Qualley es la protagonista de un drama que toca las fibras más sensibles y está entre las series y películas más emotivas de Netflix
Pero la serie de Netflix es mucho más que eso. Margaret Qualley encarna en papel de una joven madre que huye de una relación abusiva para encontrar un mejor futuro para ella y su pequeña hija.
Se trata de la serie Las cosas por limpiar, inspirada en la biografía N. º1 en ventas del New York Times y estrenada en abril de 2023. Nominada a tres Globos de Oro y a tres premios Emmy, ha conmovido a los suscriptores hasta la médula.
Las cosas por limpiar es un drama creado por Molly Smith Metzler que está basado en hechos reales y toca las fibras más sensibles. Entre los temas de esta serie de Netflix se destacan la superación personal, el rol de la familia, el abuso doméstico, la maternidad y los estereotipos sociales.
Con solo 10 capítulos, esta serie de Netflix ha recibido las mejores valoraciones por parte de la crítica especializada. Según Diego Batlle de Otros Cines, Las cosas por limpiar “combina humor y drama con sensibilidad y encanto. Lo banal y lo profundo. Reír y llorar. La vida misma”.
Netflix: de qué trata la serie Las cosas por limpiar
La serie Las cosas por limpiar sigue la desgarradora historia de una joven madre, interpretada por Margaret Qualley, que huye de una relación abusiva y busca una vida mejor para ella y para su hija.
Alex (Margatet Qualley) escapa una noche con su pequeña hija Maddy (Rylea Nevaeh Whittet) y recurre a servicios sociales, donde consigue trabajo en Empleadas domésticas y descubre que sus problemas recién están comenzando.
Para salir adelante, se embarca en la limpieza de casas, mientras lucha por su hija y se enfrenta a situaciones familiares y judiciales complicadas.
Netflix: tráiler de la serie Las cosas por limpiar
Reparto de Las cosas por limpiar, la serie de Netflix
- Margaret Qualley
- Andie MacDowell
- Nick Robinson
- Anika Noni Rose
- Tracy Vilar
- Billy Burke
- Rylea Nevaeh Whittet
Dónde ver la serie Las cosas por limpiar, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Las cosas por limpiar se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Maid se puede ver en Netflix.
- España: la serie Las cosas por limpiar se puede ver en Netflix.