De cuánto es el bono que reciben los trabajadores bancarios en su día

Todos los bancos se van a encontrar cerrados este jueves 6 de noviembre por el Día del Empleado Bancario. Pero los trabajadores no solamente se verán beneficiados con este asueto, sino también con el pago de un bono muy importante a nivel económico.
Este bono que cobran los empleados bancarios se abona como parte del convenio colectivo de trabajo y se le paga a los trabajadores bancarios todos los años, como un reconocimiento adicional. La suma que reciben los trabajadores depende de la categoría que tiene cada trabajador y de la entidad en la que se desempeña, pero en todos los casos es una suma muy importante.
De cuánto es el bono de los empleados bancarios
El día del empleado bancario significa asueto para todos los trabajadores y sucursales cerradas. Esta fecha conmemora la constitución formal del gremio bancario, que tiene esta fecha como "un símbolo de lucha colectiva que durante un siglo ha conquistado innumerables derechos que mejoraron la calidad de vida de cada trabajador y trabajadora".
Para esta fecha, los empleados bancarios reciben un bono cuya suma varía desde los $700.000 hasta una cifra que supera la cifra de $1.000.000, según la categoría del trabajador.
El comunicado del gremio bancario
En un comunicado firmado por el secretario general, Sergio Palazzo, y el secretario de Prensa, Claudio Bustelo, el gremio bancario ratificó su rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei, al que calificaron como “regresivo” y orientado a “precarizar aún más a los trabajadores y trabajadoras”.
“La historia de nuestra organización nos convoca a defender con firmeza nuestros derechos, el salario digno, la banca pública y la negociación colectiva”, remarcaron desde el sindicato de los empleados bancarios, que llamó a sus afiliados a “mantenerse unidos y solidarios frente a quienes buscan desandar el camino recorrido”.
El Día del Bancario y la Bancaria, además de su carácter simbólico, implica un impacto económico significativo, con un bono que año tras año se posiciona como uno de los más altos del sistema laboral argentino.