De cuánto es el bono que reciben los trabajadores bancarios en su día

Para esta fecha, los empleados bancarios reciben un bono cuya suma varía desde los $700.000 hasta una cifra que supera la cifra de $1.000.000, según la categoría del trabajador.

banco nacion.webp

El comunicado del gremio bancario

En un comunicado firmado por el secretario general, Sergio Palazzo, y el secretario de Prensa, Claudio Bustelo, el gremio bancario ratificó su rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei, al que calificaron como “regresivo” y orientado a “precarizar aún más a los trabajadores y trabajadoras”.

“La historia de nuestra organización nos convoca a defender con firmeza nuestros derechos, el salario digno, la banca pública y la negociación colectiva”, remarcaron desde el sindicato de los empleados bancarios, que llamó a sus afiliados a “mantenerse unidos y solidarios frente a quienes buscan desandar el camino recorrido”.

El Día del Bancario y la Bancaria, además de su carácter simbólico, implica un impacto económico significativo, con un bono que año tras año se posiciona como uno de los más altos del sistema laboral argentino.