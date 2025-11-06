Los bancos están cerrados este jueves por el Día del Bancario

Desde entonces, los bancarios han conseguido beneficios que suelen ser tema de conversación entre quienes se dedican a otros rubros: desde bonos especiales a un régimen horario particular, normativas que marcan una diferencia respecto a las rutinas de la mayoría de los argentinos.

Por lo tanto, en las entidades se sigue este jueves la misma normativa que en los feriados nacionales, o sea que las operaciones están suspendidas. Tampoco opera la bolsa ni el mercado cambiario. Sí se puede operar utilizando apps, homebanking y cajeros, aparte de extraer dinero en comercios, supermercados y farmacias habilitados.

En el caso de los vencimientos, se comunicó que aquellas operaciones que venzan hoy se reprograman para el próximo día hábil, como suele ocurrir habitualmente.