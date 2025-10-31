Acciones y bonos extendieron la racha alcista y el riesgo país cayó al punto más bajo en 9 meses

Buen negocio. Comprar bonos o acciones de largo plazo. Las acciones y los bonos mantuvieron la tendencia alcista este viernes.

En los títulos públicos, el AL30 ganó 0,8% y el AL35 3% cotizando a U$S71,03, un precio que no registraba desde enero de este año.

El riesgo país cayó a 657 puntos básicos y se acerca a la marca de 600. El mínimo en lo que va del año tuvo lugar en enero, cuando se ubicó cerca de 560 unidades.

Argentina le pagará U$S822 millones al FMI

El gobierno nacional pagará el próximo lunes U$S822 millones al Fondo Monetario Internacional (FMI) en concepto de intereses por el acuerdo de refinanciación del crédito de U$S45.000 millones tomado por Mauricio Macri en 2018.

El pago deberá realizarse con reservas internacionales, actualmente reforzadas por el préstamo firmado en abril por U$S20.000 millones.

El total de vencimientos en moneda extranjera durante noviembre asciende a U$S1.038 millones, al sumar otros U$S217 millones que vencen con diferentes organismos multilaterales.

El pago impactará en una reducción de las reservas, que al jueves ascendían a U$S40.495 millones.

Fuente: Noticias Argentinas y El Cronista