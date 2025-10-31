Las acciones y los bonos de la deuda pública se mantuvieron en alza con marcados incrementos, mientras que el riesgo país cayó cerca de los 600 puntos en la rueda de este viernes, su valor más bajo en los últimos 9 meses. La situación se presenta a menos de una semana del gran triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas del 26 de octubre.
Acciones y bonos extendieron la racha alcista y el riesgo país cayó al punto más bajo en 9 meses
El riesgo país se ubicó en 657 puntos básicos. El mínimo en lo que va del año tuvo lugar en enero, cuando quedó cerca de 560 unidades. Acciones siguen en alza
Al promediar las operaciones, el Merval avanza más de 8% hasta los 3.019.885,87 puntos con todas las acciones en terreno positivo, entre las que destacan Superville (13,4%), Edenor (12,4%), Central Puerto (11,6%), Banco de Valores (10,2%), Galicia (10,1%), Telecom (8,9%) y Bolsas y Mercados (8,8%), entre otras.
Los ADRs en Nueva York también muestran fuertes subas: Supervielle (13,4%), Central Puerto (11,4%), y Edenor (10,3%).
En los títulos públicos, el AL30 ganó 0,8% y el AL35 3% cotizando a U$S71,03, un precio que no registraba desde enero de este año.
El riesgo país cayó a 657 puntos básicos y se acerca a la marca de 600. El mínimo en lo que va del año tuvo lugar en enero, cuando se ubicó cerca de 560 unidades.
Argentina le pagará U$S822 millones al FMI
El gobierno nacional pagará el próximo lunes U$S822 millones al Fondo Monetario Internacional (FMI) en concepto de intereses por el acuerdo de refinanciación del crédito de U$S45.000 millones tomado por Mauricio Macri en 2018.
El pago deberá realizarse con reservas internacionales, actualmente reforzadas por el préstamo firmado en abril por U$S20.000 millones.
El total de vencimientos en moneda extranjera durante noviembre asciende a U$S1.038 millones, al sumar otros U$S217 millones que vencen con diferentes organismos multilaterales.
El pago impactará en una reducción de las reservas, que al jueves ascendían a U$S40.495 millones.
Fuente: Noticias Argentinas y El Cronista