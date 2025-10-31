El dólar oficial cerró la semana con un aumento de $10 y el mayorista no registró cambios

Mientras las acciones y los bonos argentinos mantuvieron la tendencia alcista, el dólar mayorista no registró cambios en el cierre de la semana financiera. En tanto que la cotización del minorista cerró con un aumento de $10 en relación a la jornada anterior.
De esta manera, el dólar oficial se ofreció este viernes en las pizarras del Banco Nación a $1.425 para la compra y $1.475 para la venta.
Por su parte, el riesgo país marcó una importante caída durante la jornada y quedó cerca de los 600 puntos, el número más bajo en los últimos 9 meses.
Tras la victoria de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones de medio término, la divisa transitó la primera semana postelectoral con poca volatilidad en su precio.
El dólar oficial y la cotización de los financieros
Mientras que al inicio de la semana el dólar minorista llegó a ubicarse por debajo de los $1.400, fue ganando valor hasta quedar en el rango de $1.460 y $1.470. Con el cierre de este viernes, marcó un alza del 0,7%.
En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.470 y $1.480 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.480.
En cambio, el dólar blue cayó $10 en relación al jueves y se ofreció a $1.425 para la compra y $1.449 para la venta en las cuevas de la city mendocina (cuatro pesos más que en la Ciudad de Buenos Aires), lo que significó una baja del 0,7% en la jornada.
El mayorista se posicionó en $1.435, sin cambios respecto de la cotización del día previo. Actualmente, el techo del régimen cambiario se ubica en $1.496,02.
En la cotización de los financieros, el dólar MEP aumentó 1% hasta posicionarse en los $1.489,59, y el Contado Con Liquidación (CCL) registró un incremento de 0,9% hasta alcanzar los $1.504,86.