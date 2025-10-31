El dólar oficial cerró la semana con un aumento de $10 y el mayorista no registró cambios

dolar, cotizacion El dólar blue cayó $10 este viernes en el mercado informal.

Tras la victoria de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones de medio término, la divisa transitó la primera semana postelectoral con poca volatilidad en su precio.

El dólar oficial y la cotización de los financieros

Mientras que al inicio de la semana el dólar minorista llegó a ubicarse por debajo de los $1.400, fue ganando valor hasta quedar en el rango de $1.460 y $1.470. Con el cierre de este viernes, marcó un alza del 0,7%.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.470 y $1.480 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.480.

En cambio, el dólar blue cayó $10 en relación al jueves y se ofreció a $1.425 para la compra y $1.449 para la venta en las cuevas de la city mendocina (cuatro pesos más que en la Ciudad de Buenos Aires), lo que significó una baja del 0,7% en la jornada.

El mayorista se posicionó en $1.435, sin cambios respecto de la cotización del día previo. Actualmente, el techo del régimen cambiario se ubica en $1.496,02.

En la cotización de los financieros, el dólar MEP aumentó 1% hasta posicionarse en los $1.489,59, y el Contado Con Liquidación (CCL) registró un incremento de 0,9% hasta alcanzar los $1.504,86.