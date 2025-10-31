El dólar a fin de año y en el 2026: cuál será su precio según el principal banco de Estados Unidos

bank of america

Cuál será el precio del dólar a fin de año y en el 2026

En su informe titulado “Argentina – Milei’s Midterm Mojo: Part 2”, el Bank of America hizo un análisis de lo que ocurrió en las elecciones y cómo estas influirán en el dólar.

En ese sentido, la institución estadounidense aseguró que el dólar va a cerar a $1.450, mientras que en el 2026 subirá a $1.700. Además, aseguró que la inflación será de 16,4% durante todo el año que viene.

"La fortaleza a corto plazo refleja el mejor resultado electoral y el desarme de coberturas cambiarias", señaló el documento de uno de los principales bancos de Estados Unidos.

dolar argentina

El escenario político de Javier Milei

El documento del Bank of America también se encarga de resaltar las victorias que obtuvo el partido de Javier Milei y como la nueva composición que habrá en el Congreso le resulta más favorable.

De hecho, también se encargó de resaltar que uno de los puntos más débiles que ha tenido el gobierno de Javier Milei es que no alcanzaba a tener el tercio en la Cámara de Diputados, donde se aprobaron aumentos a jubilados y a universidades que el propio Presidente después vetaba,

En cambio, con la nueva composición, el oficialismo alcanza el umbral de un tercio de la Cámara Baja y esto le permitirá al gobierno defender el equilibrio fiscal que tanto pregona y así, también, ayudar a mantener el precio del dólar.