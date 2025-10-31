A cuánto cerró el dólar en el Banco Nación y a cuánto se venderá el lunes 3 de noviembre

Luego de una semana movida tras las elecciones, el dólar tuvo un viernes tranquilo y así lo demostró la cotización con la que cerró en el Banco Nación.
Según las cifras que se manejaron en la entidad, el dólar logró mantenerse estable durante toda la jornada y cerró con un precio de $1.475 para toda aquella persona que quisiera comprar el billete norteamericano.
Durante la semana, el dólar en el Banco Nación arrancó a $1.515, pero por el resultado en las elecciones, ese valor duró unos segundos hasta caer a los $1.360, cifra que luego fue para arriba.
El momento más alto de esta subida del dólar fue llegar a los $1.505 el martes y a partir de ahí fue todo descenso y estabilidad, tanto en el Banco Nación, como en el resto de las entidades.
Cuál será el precio del dólar en el Banco Nación el lunes 3 de noviembre
Con el dólar cerrando estable, el Banco Nación ya le comunicó al Banco Central cuál será el precio con el que se iniciará la venta de dólares el lunes 3 de noviembre, cuando comiencen las operaciones cambiarias.
En ese sentido, el Banco Nación comunicó que las personas que quieran comprar dólares, deberán pagar $ 1.465 por cada uno de ellos.
En tanto, en el resto de los bancos se va a vender al siguiente precio:
- Banco Galicia: $1.475
- Banco ICBC: $1.470
- Banco BBVA: $1.475
- Banco Supervielle: $1.478
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.480
- Banco Patagonia: $1.480
- Banco Hipotecario: $1.480
- Banco Santander: $1.475
- Brubank: $1.475
- Banco Credicoop: $1.475
- Banco Macro: $1.475
- Banco Piano: $1.480
Asimismo, las cuevas también confirmaron el precio que tendrá el dólar blue este lunes 3 de noviembre. Será de $ 1.445, según el sitio Dolarhoy.
El pronóstico del precio del dólar para fin de año
Las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre y su resultado hicieron que muchos replantearan sus predicciones para el precio del dólar. Uno de ellos fue el Bank of America, que en un informe vaticinó que el dólar puede llegar a tener un precio de $1.450 a fin de año y llegar a los $1.700 en el 2026.