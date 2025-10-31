A cuánto cerró el dólar en el Banco Nación y a cuánto se venderá el lunes 3 de noviembre

El momento más alto de esta subida del dólar fue llegar a los $1.505 el martes y a partir de ahí fue todo descenso y estabilidad, tanto en el Banco Nación, como en el resto de las entidades.

Cuál será el precio del dólar en el Banco Nación el lunes 3 de noviembre

Con el dólar cerrando estable, el Banco Nación ya le comunicó al Banco Central cuál será el precio con el que se iniciará la venta de dólares el lunes 3 de noviembre, cuando comiencen las operaciones cambiarias.

En ese sentido, el Banco Nación comunicó que las personas que quieran comprar dólares, deberán pagar $ 1.465 por cada uno de ellos.

En tanto, en el resto de los bancos se va a vender al siguiente precio:

Banco Galicia: $1.475

Banco ICBC: $1.470

Banco BBVA: $1.475

Banco Supervielle: $1.478

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.480

Banco Patagonia: $1.480

Banco Hipotecario: $1.480

Banco Santander: $1.475

Brubank: $1.475

Banco Credicoop: $1.475

Banco Macro: $1.475

Banco Piano: $1.480

Asimismo, las cuevas también confirmaron el precio que tendrá el dólar blue este lunes 3 de noviembre. Será de $ 1.445, según el sitio Dolarhoy.

El pronóstico del precio del dólar para fin de año

Las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre y su resultado hicieron que muchos replantearan sus predicciones para el precio del dólar. Uno de ellos fue el Bank of America, que en un informe vaticinó que el dólar puede llegar a tener un precio de $1.450 a fin de año y llegar a los $1.700 en el 2026.