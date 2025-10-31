El único país de América del Sur que usa el dólar como moneda oficial: desde qué año está en circulación

En enero del año 2000, el dólar estadounidense entró oficialmente en circulación como la moneda de país este país de Amerita del Sur. Desde ese momento, los ecuatorianos comenzaron a usar billetes y monedas que hasta hoy reconocen al instante, desde los centavos hasta los billetes de 100 dólares.

Ecuador

Los efectos para este país de América Sur que tuvo dejar su moneda

La dolarización no solo trajo estabilidad, sino que también cambió hábitos cotidianos. Para los turistas, Ecuador se convirtió en un país más fácil de visitar, para los comerciantes, los precios dejaron de fluctuar de manera vertiginosa, y para la población en general, la economía se volvió más predecible.

Sin embargo, no todo fue perfecto, este país de América del Sur perdió la capacidad de manejar su propia política monetaria, y cualquier crisis global que afectara al dólar también tocaba inevitablemente a los ciudadanos ecuatorianos.

Hoy, más de 20 años después, la decisión de dolarizarse sigue marcando la vida diaria del país. En los mercados, en los taxis, en los restaurantes, en los ahorros, todo se mide en dólares.

Es un detalle curioso que diferencia a Ecuador de sus vecinos, donde cada uno mantiene su propia moneda nacional. Además, hablar de economía en Ecuador implica inevitablemente hablar de historia reciente: una historia de cambios rápidos, decisiones audaces y la búsqueda constante de estabilidad.