En el corazón de América del Sur, un país se prepara para un tren que podría cambiar para siempre la manera en que se entiende la velocidad y el transporte en el continente.
Si se concreta, será el tren más rápido de América del Sur, un símbolo de innovación y modernidad que marcará un antes y un después en la infraestructura ferroviaria del país y de toda la región.
El tren más veloz de América del Sur: alcanzará una velocidad de 350 km/h
Es el tren Río–São Paulo–Campinas (TAV), una obra monumental que promete unir las dos mayores metrópolis brasileñas en menos de dos horas. Está diseñado para alcanzar una velocidad máxima de 350 kilómetros por hora, una cifra sin precedentes en América del Sur.
Con esta velocidad, el TAV reducirá el viaje entre Río de Janeiro y São Paulo a tan solo 1 hora y 45 minutos, un tiempo que cambiará por completo la dinámica económica y social del corredor más transitado del país. Este nivel de velocidad colocaría a Brasil en la misma categoría que potencias ferroviarias como Japón, Francia o España, donde los trenes de alta velocidad son parte esencial de la vida diaria.
Como es este tren de America del Sur
Segun el Gobierno de Brasil el Trem de Alta Velocidade recorrerá unos 510 kilómetros. En una región donde los trenes tradicionales no suelen superar los 160 km/h, este proyecto representa un salto gigantesco hacia el futuro del transporte en América del Sur. Su desarrollo no solo busca mejorar la conectividad, sino también promover un modelo de movilidad sostenible, rápido y seguro.
Principales características del tren más veloz de América del Sur
- Longitud total: aproximadamente 510 km, incluyendo el tramo hasta Campinas.
- Inicio de operaciones: previsto para 2032, con obras que podrían comenzar en 2027.
- Infraestructura: túneles y viaductos diseñados para sostener la alta velocidad en todo el recorrido.
- Costo estimado: entre 10 000 y 20 000 millones de dólares, con inversión público-privada.
- Objetivo: ofrecer el transporte más rápido, moderno y ecológico de América del Sur.