El tren más veloz de América del Sur: alcanzará una velocidad de 350 km/h

Con esta velocidad, el TAV reducirá el viaje entre Río de Janeiro y São Paulo a tan solo 1 hora y 45 minutos, un tiempo que cambiará por completo la dinámica económica y social del corredor más transitado del país. Este nivel de velocidad colocaría a Brasil en la misma categoría que potencias ferroviarias como Japón, Francia o España, donde los trenes de alta velocidad son parte esencial de la vida diaria.

Tren de Alta Velocidad Río–São Paulo–Campinas (TAV)

Como es este tren de America del Sur

Segun el Gobierno de Brasil el Trem de Alta Velocidade recorrerá unos 510 kilómetros. En una región donde los trenes tradicionales no suelen superar los 160 km/h, este proyecto representa un salto gigantesco hacia el futuro del transporte en América del Sur. Su desarrollo no solo busca mejorar la conectividad, sino también promover un modelo de movilidad sostenible, rápido y seguro.

Principales características del tren más veloz de América del Sur