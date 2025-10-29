El país América del Sur con una de las mayores reservas de agua del planeta Tierra: supera los 1.500 metros

Brasil posee la mayor extensión del acuífero, con aproximadamente el 70% de su superficie

Argentina ocupa alrededor del 19%

Paraguay el 6%

Uruguay el 5%

Esta distribución geográfica convierte a estos países en guardianes de un recurso vital para América del Sur. La importancia del Acuífero Guaraní radica no solo en su vasto volumen de agua, sino también en la calidad de la misma.

Acuifero (1)

El lugar de América del Sur con la mayor reserva de agua

El agua del acuífero es de excelente calidad, con niveles bajos de salinidad y contaminación, lo que la hace apta para el consumo humano, la agricultura y la industria. Además, su recarga anual se estima en aproximadamente 166 kilómetros cúbicos, lo que asegura su sostenibilidad a largo plazo en América del Sur si se gestiona adecuadamente.

Sin embargo, este recurso enfrenta amenazas significativas. La sobreexplotación, la contaminación agrícola e industrial y la falta de una gestión integrada entre los países de América del Sur que comparten el acuífero ponen en riesgo su preservación. Es fundamental implementar políticas de manejo sostenible y cooperación internacional para garantizar que el Acuífero Guaraní continúe siendo una fuente confiable de agua en el planeta Tierra para las generaciones futuras.