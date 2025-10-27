La cascada más alta del mundo está en América del Sur: supera los 900 metros de altura

Con sus 979 metros de altura, es como si el cielo se derramara sobre la tierra, y durante 807 metros de altura el agua cae libremente, sin tocar la roca, hasta desaparecer en la vegetación que la rodea. Caminar por esta región de América del Sur es entrar en un paisaje que parece de otro mundo, donde la bruma constante y el sonido del agua crean un ambiente casi mágico.

Cascada salto del Angel (1)

Como es la cascada más alta del mundo

El Salto del Ángel lleva el nombre del aviador estadounidense Jimmy Angel, quien lo sobrevoló en 1933 y lo dio a conocer al mundo, aunque los indígenas pemones ya conocían esta maravilla como “Kerepakupai Merú”.

Su caída infinita convierte cualquier mirada en un instante de asombro absoluto, incluso los ríos que se forman a sus pies parecen pequeños hilos en comparación con su inmensidad. Los tepuyes, esas mesetas de roca que la rodean, actúan como guardianes silenciosos, haciendo que el agua se precipite como un lienzo líquido pintado por la naturaleza.

El Salto del Ángel no solo es un récord de altura, también es un símbolo de la riqueza natural de Venezuela y un destino que atrae a aventureros y fotógrafos de todo el mundo. Para quienes llegan a esta región, el viaje es tanto espiritual como visual: el vértigo de mirar hacia abajo, la fuerza del agua y la inmensidad del cielo generan una sensación que pocos lugares de América del Sur pueden ofrecer.