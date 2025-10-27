El mundo está lleno de maravillas naturales que sorprenden por su tamaño, belleza y misterio. Especialmente en América del Sur existen desde montañas que tocan el cielo hasta ríos que serpentean por selvas milenarias, ofreciendo paisajes que parecen salidos de un sueño.
La cascada más alta del mundo está en América del Sur: supera los 900 metros de altura
Entre las maravillas naturales de América del Sur, las cascadas destacan por su fuerza y belleza, y una de ellas se lleva el récord de altura en el mundo
Entre estos tesoros, las cascadas destacan no solo por su fuerza y movimiento, sino también por la sensación de asombro que provocan. Algunas son conocidas por su caudal, otras por su belleza, y hay una que sobresale por su altura. Te contamos sobre cascada más alta del mundo.
En lo profundo de la Gran Sabana venezolana, entre tepuyes que parecen flotar sobre la tierra, en una montaña se esconde un espectáculo natural que desafía cualquier idea de grandeza: el Salto del Ángel, la cascada más alta del mundo.
Con sus 979 metros de altura, es como si el cielo se derramara sobre la tierra, y durante 807 metros de altura el agua cae libremente, sin tocar la roca, hasta desaparecer en la vegetación que la rodea. Caminar por esta región de América del Sur es entrar en un paisaje que parece de otro mundo, donde la bruma constante y el sonido del agua crean un ambiente casi mágico.
Como es la cascada más alta del mundo
El Salto del Ángel lleva el nombre del aviador estadounidense Jimmy Angel, quien lo sobrevoló en 1933 y lo dio a conocer al mundo, aunque los indígenas pemones ya conocían esta maravilla como “Kerepakupai Merú”.
Su caída infinita convierte cualquier mirada en un instante de asombro absoluto, incluso los ríos que se forman a sus pies parecen pequeños hilos en comparación con su inmensidad. Los tepuyes, esas mesetas de roca que la rodean, actúan como guardianes silenciosos, haciendo que el agua se precipite como un lienzo líquido pintado por la naturaleza.
El Salto del Ángel no solo es un récord de altura, también es un símbolo de la riqueza natural de Venezuela y un destino que atrae a aventureros y fotógrafos de todo el mundo. Para quienes llegan a esta región, el viaje es tanto espiritual como visual: el vértigo de mirar hacia abajo, la fuerza del agua y la inmensidad del cielo generan una sensación que pocos lugares de América del Sur pueden ofrecer.