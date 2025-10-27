Desde las selvas densas hasta los desiertos áridos, América del Sur guarda secretos que nos recuerdan lo impresionante que es nuestro planeta Tierra. Entre todos estos secretos, hay uno que conecta América del Sur directamente con el espacio.

Monte

El país de América del Sur que posee el punto más cercano al espacio en todo el planeta Tierra

El Chimborazo no es solo una montaña, es el punto de América del Sur más cercano al espacio si se mide desde el centro del planeta Tierra. Aunque otras montañas son más altas sobre el nivel del mar, la forma oblata del planeta Tierra hace que la cima del Chimborazo se acerque más al espacio que cualquier otra en el continente.