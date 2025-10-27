"Se me fue de las manos". La madre de un adolescente, acusado de abusar de una compañera de colegio, habló con la familia de la chica y dio esa razón para lo que había hecho el menor. El hecho ocurrió en Santiago del Estero, donde la Justicia debió tomar medidas en el asunto.
"Se me fue de las manos": la excusa de una madre por su hijo acusado de abusar a una menor
Una chica de 14 años expuso que fue abusada y amenazada por un compañero de colegio en varias ocasiones. Ocurrió en Santiago del Estero
La conversación tuvo lugar luego de que una mujer de 40 años hablara con la psicóloga de su hija y esta le contara la confesión de la menor. Luego de ello, la mujer realizó la denuncia a la Policía.
Cómo se descubrió el abuso
En los últimos días, la madre de la menor de 14 años se dio cuenta de que su hija estaba triste todo el tiempo, que solamente se encerraba en su habitación y que tenía casi nulo contacto con sus familiares y amigos.
Preocupada, la mujer habló con su hija y esta solo le dijo que no quería asistir más al colegio de la ciudad de Forres, en el departamento de Robles en Santiago del Estero. No obstante, no quiso decir nada más.
Sin embargo, en una sesión posterior con su psicóloga, la estudiante señaló que había sido víctima de abuso por parte de un compañero de colegio, según el sitio Nuevodiarioweb. Que este la había manoseado en sus partes íntimas y que siempre le levanta la pollera cuando pasa a su lado y nadie lo observa.
La chica señaló que varias veces se peleó con el adolescente por estos hechos y que le reclamó que no lo hiciera más, pero que este la amenazó con que "le hará cosas peores", si llegase a contar algo. Por esta misma razón, la estudiante se había hundido en el silencio.
Una vez denunciado, la madre de la estudiante fue a hablar con la familia del acusado y allí fue recibido por la madre, que no lo defendió al chico, sino que aseguró que "se le fue de las manos" y que "no sabe qué hacer con su hijo".