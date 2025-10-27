"Se me fue de las manos": la excusa de una madre por su hijo acusado de abusar a una menor

policia santiago del estero

Preocupada, la mujer habló con su hija y esta solo le dijo que no quería asistir más al colegio de la ciudad de Forres, en el departamento de Robles en Santiago del Estero. No obstante, no quiso decir nada más.

Sin embargo, en una sesión posterior con su psicóloga, la estudiante señaló que había sido víctima de abuso por parte de un compañero de colegio, según el sitio Nuevodiarioweb. Que este la había manoseado en sus partes íntimas y que siempre le levanta la pollera cuando pasa a su lado y nadie lo observa.

La chica señaló que varias veces se peleó con el adolescente por estos hechos y que le reclamó que no lo hiciera más, pero que este la amenazó con que "le hará cosas peores", si llegase a contar algo. Por esta misma razón, la estudiante se había hundido en el silencio.

Una vez denunciado, la madre de la estudiante fue a hablar con la familia del acusado y allí fue recibido por la madre, que no lo defendió al chico, sino que aseguró que "se le fue de las manos" y que "no sabe qué hacer con su hijo".