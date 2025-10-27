Un taxista borracho fue detenido en un control y los oficiales no podían creer lo que llevaba en el baúl

borracho-taxista-mujer-baul Un taxista borracho llevaba a su pareja en el baúl.

Borracho al volante y una sorpresa en el baúl del auto

La mayúscula sorpresa se la llevaron cuando al abrir el baúl del auto, encontraron que había una mujer oculta.

Y al consultarle qué hacía ahí dentro, el sujeto respondió: “Es mi mujer”.

Cuando los agentes le preguntaron a la joven, de 18 años, por qué estaba allí, dio una insólita justificación: “Quería ver si mi marido me engañaba mientras trabajaba”.

El control que realizaba el personal de seguridad era sobre la avenida del Bicentenario, a la altura del Club de Gimnasia y Tiro de la ciudad capital.

La mujer, de acuerdo a su testimonio, quería asegurarse de que su pareja no se relacionaba con otras mujeres mientras realizaba su trabajo, sobre todo en medio de las idas y venidas del turno noche.

Desconcertado, pero consciente de que podía sucederle por cómo actuaba su pareja, el hombre borracho aseguró: “Le digo que me cela. Ella piensa que yo voy a estar con otra mujer y quería saber qué es lo que hago en la noche”.

Según la información aportada a la agencia Noticias Argentinas, el taxista borracho fue detenido y se labraron infracciones por conducir bajo efectos del alcohol y por el transporte irregular de personas.

Este hecho no dejó de sorprender a los oficiales que llevaban un control de rutina y se encontraron con semejante panorama, que tuvo como protagonista a un taxista borracho, un auto y una mujer escondida en el baúl.