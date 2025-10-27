En un hecho que no deja de sorprender, un taxista borracho fue detenido en la provincia de Salta por manejar alcoholizado y los policías, tras revisar el vehículo durante el operativo de alcoholemía, constataron que dentro del baúl estaba oculta nada más ni nada menos que su pareja.
Un taxista borracho fue detenido en un control y los oficiales no podían creer lo que llevaba en el baúl
Los encargados de realizar el control de alcoholemia se encontraron con una escena insólita, tras detener a un taxista borracho
El insólito hecho ocurrió durante un control de tránsito apostado sobre la avenida del Bicentenario, en la capital salteña, cuando los agentes frenaron al taxista borracho para llevar a cabo el respectivo test de alcoholemia.
En ese lugar se constató que el hombre había dado positivo, por lo que los efectivos llevaron a cabo una inspección más exhaustiva del auto.
Borracho al volante y una sorpresa en el baúl del auto
La mayúscula sorpresa se la llevaron cuando al abrir el baúl del auto, encontraron que había una mujer oculta.
Y al consultarle qué hacía ahí dentro, el sujeto respondió: “Es mi mujer”.
Cuando los agentes le preguntaron a la joven, de 18 años, por qué estaba allí, dio una insólita justificación: “Quería ver si mi marido me engañaba mientras trabajaba”.
El control que realizaba el personal de seguridad era sobre la avenida del Bicentenario, a la altura del Club de Gimnasia y Tiro de la ciudad capital.
La mujer, de acuerdo a su testimonio, quería asegurarse de que su pareja no se relacionaba con otras mujeres mientras realizaba su trabajo, sobre todo en medio de las idas y venidas del turno noche.
Desconcertado, pero consciente de que podía sucederle por cómo actuaba su pareja, el hombre borracho aseguró: “Le digo que me cela. Ella piensa que yo voy a estar con otra mujer y quería saber qué es lo que hago en la noche”.
Según la información aportada a la agencia Noticias Argentinas, el taxista borracho fue detenido y se labraron infracciones por conducir bajo efectos del alcohol y por el transporte irregular de personas.
Este hecho no dejó de sorprender a los oficiales que llevaban un control de rutina y se encontraron con semejante panorama, que tuvo como protagonista a un taxista borracho, un auto y una mujer escondida en el baúl.