Un conductor borracho protagonizó un accidente con su camioneta en Corralitos, Guaymallén, donde un auto terminó dentro de una acequia. Quien iba al mando tuvo que ser llevado al Hospital Central por un golpe que sufrió en la cabeza. Al otro hombre el test de alcoholemia le dio positivo.
Un conductor borracho tuvo un accidente con otro vehículo en Guaymallén cuyo conductor fue internado
El conductor borracho iba al mando de una camioneta por Guaymallén que chocó con un auto que circulaba en sentido contrario
El accidente ocurrió en calles Severo del Castillo y Pelayes, de Corralitos, en Guaymallén, entre una camioneta Toyota Hilux y un Fiat Siena, alrededor de las 7.30 de este lunes.
Indicaron que en la camioneta iban 3 personas con sentido hacia el norte, mientras que el auto lo hacía hacia el sur también con 3 ocupantes. Cuando este intentó doblar a la izquierda fue impactado por el conductor de la Hilux.
Como consecuencia del accidente, el Siena terminó con su costado derecho dentro de una acequia, mientras que la camioneta quedó en el medio de la calzada.
Un herido tras el accidente con un conductor borracho
La Policía, Tránsito de Guaymallén y una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado trabajaron en el lugar y constataron que el conductor del Siena sufrió un golpe en la cabeza que lo dejó inconsciente y fue trasladado al Hospital Central.
Los demás ocupantes de los dos vehículos tuvieron golpes menores y no necesitaron ser asistidos en un hospital.
Personal de Tránsito municipal le hizo un test al chofer de la Hilux, el cual dio positivo y le aplicaron la sanción correspondiente al conductor borracho.