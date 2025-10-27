Un conductor borracho tuvo un accidente con otro vehículo en Guaymallén cuyo conductor fue internado

Como consecuencia del accidente, el Siena terminó con su costado derecho dentro de una acequia, mientras que la camioneta quedó en el medio de la calzada.

Un herido tras el accidente con un conductor borracho

La Policía, Tránsito de Guaymallén y una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado trabajaron en el lugar y constataron que el conductor del Siena sufrió un golpe en la cabeza que lo dejó inconsciente y fue trasladado al Hospital Central.

accidente conductor borracho guaymallén 2 El hombre que manejaba el auto fue llevado al Hospital Central mientras que el conductor borracho solo sufrió algunos cortes. Foto: Captura de video

Los demás ocupantes de los dos vehículos tuvieron golpes menores y no necesitaron ser asistidos en un hospital.

Personal de Tránsito municipal le hizo un test al chofer de la Hilux, el cual dio positivo y le aplicaron la sanción correspondiente al conductor borracho.