Un conductor borracho tuvo un accidente con otro vehículo en Guaymallén cuyo conductor fue internado

El conductor borracho iba al mando de una camioneta por Guaymallén que chocó con un auto que circulaba en sentido contrario

Por UNO
Un conductor borracho manejaba una camioneta y tuvo un accidente con un auto en Guaymallén. Foto: Captura de video

Un conductor borracho protagonizó un accidente con su camioneta en Corralitos, Guaymallén, donde un auto terminó dentro de una acequia. Quien iba al mando tuvo que ser llevado al Hospital Central por un golpe que sufrió en la cabeza. Al otro hombre el test de alcoholemia le dio positivo.

El accidente ocurrió en calles Severo del Castillo y Pelayes, de Corralitos, en Guaymallén, entre una camioneta Toyota Hilux y un Fiat Siena, alrededor de las 7.30 de este lunes.

Un conductor borracho chocó su camioneta con un auto en Guaymallén.

Indicaron que en la camioneta iban 3 personas con sentido hacia el norte, mientras que el auto lo hacía hacia el sur también con 3 ocupantes. Cuando este intentó doblar a la izquierda fue impactado por el conductor de la Hilux.

Como consecuencia del accidente, el Siena terminó con su costado derecho dentro de una acequia, mientras que la camioneta quedó en el medio de la calzada.

Un herido tras el accidente con un conductor borracho

La Policía, Tránsito de Guaymallén y una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado trabajaron en el lugar y constataron que el conductor del Siena sufrió un golpe en la cabeza que lo dejó inconsciente y fue trasladado al Hospital Central.

El hombre que manejaba el auto fue llevado al Hospital Central mientras que el conductor borracho solo sufrió algunos cortes.

Los demás ocupantes de los dos vehículos tuvieron golpes menores y no necesitaron ser asistidos en un hospital.

Personal de Tránsito municipal le hizo un test al chofer de la Hilux, el cual dio positivo y le aplicaron la sanción correspondiente al conductor borracho.

