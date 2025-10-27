El Popó, acusado de integrar una banda de ladrones que cometió millonarias entraderas, quedó al borde de un juicio

Polo Judicial.jpeg El presunto ladrón está al borde de enfrentar un juicio.

La identificación del Popó como uno de los ladrones

El trabajo de Policía Científica en el lugar del robo fue clave. Los peritos encontraron un guante de látex rajado en el interior del domicilio. De ese objeto se extrajo un rastro de ADN que se cotejó con la base de datos que tiene el Laboratorio de Huellas Genéticas Forense y arrojó match con Miguel Ángel Peralta, un hombre de 31 años conocido como Popó y con abundantes antecedentes por otros robos y hasta por tentativa de homicidio.

En febrero de 2024, meses después del robo, la Policía fue a buscarlo a los domicilios donde solía moverse. Sin embargo, el Popó había escapado. Se mantuvo prófugo hasta el 27 de junio pasado, cuando los efectivos recibieron la información de que se escondía en una casa del barrio Integración, en Guaymallén. Se realizó un allanamiento en ese lugar, detuvieron al Popó y encontraron 2 pistolas con características similares a las utilizadas en el robo y que, además, habían sido denunciada como sustraídas.

El Popó Peralta fue imputado por el robo agravado, por encubrimiento y por tenencia ilegal de arma de fuego. Pero también le endilgaron otro asalto ocurrido en junio de 2024, cuando estaba prófugo. Esa jornada, un grupo de ladrones ingresó a una casa del barrio Judicial, en Guaymallén, y se llevaron un televisor, un parlante y prendas de ropa. Uno de los malvivientes quedó filmado por cámaras de seguridad y fue reconocido por una de las víctimas, ya que era agente penitenciario y lo había visto al Popó Peralta en el complejo San Felipe.

El juez Diego Flamant dictó la prisión preventiva del presunto ladrón y este lunes también rechazó un pedido de libertad que realizaron sus abogados defensores. De esta forma, el Popó Peralta quedó a pasos de ser juzgado y, probablemente, recibir una condena por tercera vez en su vida.