Un andinista tuvo que ser rescatado luego de desorientarse y perderse en alta montaña

Pensaron que después se reencontrarían, pero al bajar del cerro no supieron nada de él y por eso decidieron avisar para que lo buscaran.

El rescate de un andinista perdido en Uspallata

Personal de la Patrulla de Rescate de la Policía llegó al cerro y comenzaron el operativo de búsqueda por el camino principal, pero también rastrillaron zonas de difícil acceso en busca del andinista perdido.

A las 3.30 de este lunes los rescatistas hicieron contacto con el hombre, quien estaba desorientado y no tenía linterna, lo que lo complicó aún más por la poca visibilidad en la noche debido a que estaba nublado.

Una vez que constataron que no estaba herido y podía continuar el descenso, bajaron del cerro El Burro, en Uspallata. Una vez terminado el rescate, el andinista se reecontró con su compañero y se fueron por sus propios medios.