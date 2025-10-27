Un andinista de 47 años se perdió en la alta montaña donde fue a hacer trekking con un grupo de compañeros, quienes alertaron al 911 que no encontraban al hombre. En un operativo de rescate lo encontraron desorientado y sin linterna.
Un andinista tuvo que ser rescatado luego de desorientarse y perderse en alta montaña
Un llamado alertó que un andinista de 47 años se había separado del grupo en un cerro de Uspallata y estaba perdido. La Patrulla de Rescate lo encontró a salvo
La búsqueda del andinista fue en el cerro El Burro, en Uspallata, la cual comenzó en la noche del domingo y se extendió hasta la madrugada del domingo. Los amigos de la víctima, y compañeros de trekking, fueron quienes avisaron al 911 que no encontraban al hombre.
Cuando la Policía llegó al cerro El Burro, en Uspallata, el compañero de la víctima contó que la caminata comenzó a las 11.30 de la mañana del domingo y que a la mitad del recorrido lo perdieron de vista.
Pensaron que después se reencontrarían, pero al bajar del cerro no supieron nada de él y por eso decidieron avisar para que lo buscaran.
El rescate de un andinista perdido en Uspallata
Personal de la Patrulla de Rescate de la Policía llegó al cerro y comenzaron el operativo de búsqueda por el camino principal, pero también rastrillaron zonas de difícil acceso en busca del andinista perdido.
A las 3.30 de este lunes los rescatistas hicieron contacto con el hombre, quien estaba desorientado y no tenía linterna, lo que lo complicó aún más por la poca visibilidad en la noche debido a que estaba nublado.
Una vez que constataron que no estaba herido y podía continuar el descenso, bajaron del cerro El Burro, en Uspallata. Una vez terminado el rescate, el andinista se reecontró con su compañero y se fueron por sus propios medios.