Motochorros asaltaron al cajero de un supermercado y se llevaron dinero y botellas de whisky

Los motochorros entraron al supermercado con los cascos puestos y amenazaron a la víctima con un arma de fuego. Ocurrió en Godoy Cruz

Los motochorros actuaron rápido dentro del supermercado de calle Santiago del Estero al 1200, de Godoy Cruz. Foto: Google Maps

Dos motochorros cometieron un asalto en un supermercado de Godoy Cruz, donde ingresaron con los cascos colocados para no ser identificados. Con un arma de fuego sacaron el dinero de una caja y se llevaron botellas de whisky. No fueron detenidos.

El asalto ocurrió en un supermercado de calle Santiago del Estero al 1200, de Godoy Cruz, donde los motochorros dejaron el rodado en la puerta e ingresaron al local.

Un supermercado de Godoy Cruz fue asaltado por motochorros que usaron sus cascos para no ser reconocidos. Imagen ilustrativa.

Uno de ellos amenazó a punta de pistola al cajero, un hombre de 29 años, mientras que el fue hasta las góndolas del supermercado para sacar mercadería.

El delincuente que amenazaba al empleado del comercio lo obligó a darle el dinero que había en la caja, por lo que le entregó $70.000.

Mientras, el segundo ladrón agarró 6 botellas de whisky de una de las góndolas, y con ese botín salieron, se subieron a la moto y escaparon rápidamente.

Los dos motochorros atacaron al cajero del supermercado. Uno le exigió el dinero de la caja, mientras que otro robó botellas de whisky. Imagen ilustrativa.

La víctima llamó al 911 y en pocos minutos llegó la Policía. Al preguntarle al cajero lo que había pasado, explicó que los asaltantes tenían cascos colocados, por lo que no los puede identificar como tampoco sirven las imágenes de las cámaras de seguridad ya que no se le vieron las caras.

A pesar de esto, los pesquisas revisan las cámaras de seguridad de la zona para intentar seguir el rastro de los motochorros y llegar a ellos por la moto que usaron.

