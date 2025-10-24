Motochorros asaltaron al cajero de un supermercado y se llevaron dinero y botellas de whisky

El asalto a un supermercado cometido por motochorros

El delincuente que amenazaba al empleado del comercio lo obligó a darle el dinero que había en la caja, por lo que le entregó $70.000.

Mientras, el segundo ladrón agarró 6 botellas de whisky de una de las góndolas, y con ese botín salieron, se subieron a la moto y escaparon rápidamente.

Móviles policiales, jpeg Los dos motochorros atacaron al cajero del supermercado. Uno le exigió el dinero de la caja, mientras que otro robó botellas de whisky. Imagen ilustrativa. Foto: Cristian Lozano /Diario UNO

La víctima llamó al 911 y en pocos minutos llegó la Policía. Al preguntarle al cajero lo que había pasado, explicó que los asaltantes tenían cascos colocados, por lo que no los puede identificar como tampoco sirven las imágenes de las cámaras de seguridad ya que no se le vieron las caras.

A pesar de esto, los pesquisas revisan las cámaras de seguridad de la zona para intentar seguir el rastro de los motochorros y llegar a ellos por la moto que usaron.