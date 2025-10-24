Dos motochorros cometieron un asalto en un supermercado de Godoy Cruz, donde ingresaron con los cascos colocados para no ser identificados. Con un arma de fuego sacaron el dinero de una caja y se llevaron botellas de whisky. No fueron detenidos.
Motochorros asaltaron al cajero de un supermercado y se llevaron dinero y botellas de whisky
Los motochorros entraron al supermercado con los cascos puestos y amenazaron a la víctima con un arma de fuego. Ocurrió en Godoy Cruz
El asalto ocurrió en un supermercado de calle Santiago del Estero al 1200, de Godoy Cruz, donde los motochorros dejaron el rodado en la puerta e ingresaron al local.
Uno de ellos amenazó a punta de pistola al cajero, un hombre de 29 años, mientras que el fue hasta las góndolas del supermercado para sacar mercadería.
El asalto a un supermercado cometido por motochorros
El delincuente que amenazaba al empleado del comercio lo obligó a darle el dinero que había en la caja, por lo que le entregó $70.000.
Mientras, el segundo ladrón agarró 6 botellas de whisky de una de las góndolas, y con ese botín salieron, se subieron a la moto y escaparon rápidamente.
La víctima llamó al 911 y en pocos minutos llegó la Policía. Al preguntarle al cajero lo que había pasado, explicó que los asaltantes tenían cascos colocados, por lo que no los puede identificar como tampoco sirven las imágenes de las cámaras de seguridad ya que no se le vieron las caras.
A pesar de esto, los pesquisas revisan las cámaras de seguridad de la zona para intentar seguir el rastro de los motochorros y llegar a ellos por la moto que usaron.