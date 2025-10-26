Llegó borracho a votar en las elecciones y descubrieron que acumula 35 multas por alcoholemia

Impulan bajar el nivel de 0,5 a 0 en los controles de alcoholemia en Mendoza El hombre tenía 2,82 gramos de alcohol en sangre. Imagen ilustrativa.

¿Qué pasa si alguien concurre a votar borracho?

La Ley Electoral en Argentina no prohíbe de manera explícita que alguien vote en estado de ebriedad. Sin embargo, no significa que las personas puedan llegar borrachos a las escuelas y no tener consecuencias: las autoridades de mesa tienen la facultad de mantener el orden y la transparencia del acto electoral.

Por ejemplo, si la persona borracha causa disturbios, se puede pedir su detención. Esto puede ocurrir al molestar a otros votantes, amenazarlos o incluso complicar el trabajo de las autoridades de mesa.

Asimismo, en caso de que causara algún disturbio o daño, se le puede aplicar al votante el Código Penal o el Código Contravencional que posee cada provincia.

Otra situación que puede ocurrir es que esa persona, a causa de su estado alterado, decida revelar su voto en el momento en el que se encuentra emitiéndolo. En ese sentido, la Ley Electoral sí contempla una sanción y es la de prisión de uno a 18 meses.