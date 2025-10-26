Llegó borracho a votar en las elecciones y descubrieron que acumula 35 multas por alcoholemia

Un maipucino de 45 años llegó este domingo a su escuela de votación completamente borracho en las elecciones. El hombre intentó emitir su voto en la Escuela Técnico Industrial Emilio Civit, ubicada en calle Ozamis 700 de Maipú, con 2,82 gramos de alcohol en sangre, según informaron fuentes policiales.
El apuntado comenzó a discutir con las autoridades de mesa cuando le llamaron la atención y luego, cuando llegaron efectivos policiales, no quería seguir las indicaciones del personal de seguridad.
Dávila Martín, del Juzgado Contravencional, pidió que se lo notifique del comienzo de un proceso contravencional en su contra. En ese momento descubrieron que el hombre acarrea 35 infracciones por alcoholemia positiva en su historial.
¿Qué pasa si alguien concurre a votar borracho?
La Ley Electoral en Argentina no prohíbe de manera explícita que alguien vote en estado de ebriedad. Sin embargo, no significa que las personas puedan llegar borrachos a las escuelas y no tener consecuencias: las autoridades de mesa tienen la facultad de mantener el orden y la transparencia del acto electoral.
Por ejemplo, si la persona borracha causa disturbios, se puede pedir su detención. Esto puede ocurrir al molestar a otros votantes, amenazarlos o incluso complicar el trabajo de las autoridades de mesa.
Asimismo, en caso de que causara algún disturbio o daño, se le puede aplicar al votante el Código Penal o el Código Contravencional que posee cada provincia.
Otra situación que puede ocurrir es que esa persona, a causa de su estado alterado, decida revelar su voto en el momento en el que se encuentra emitiéndolo. En ese sentido, la Ley Electoral sí contempla una sanción y es la de prisión de uno a 18 meses.