Elecciones legislativas 2025: ¿Qué pasa si llego borracho a votar?

El domingo 26 de octubre, muchas familias van a aprovechar las elecciones para almorzar en familia, comer un rico asado y luego, cada una de las personas acudirá a votar.
Sin embargo, existe la posibilidad de que alguna de esas personas se presente a votar con un poco más de alcohol de lo que debería. En ese caso, ¿qué dice la Ley Electoral sobre las personas que llegan en estado de ebriedad a emitir su sufragio?
¿Qué pasa si llego borracho a votar?
Lo primero que hay que saber es que la Ley Electoral en Argentina en ningún momento prohíbe de manera explícita que alguien sufrague en estado de ebriedad.
No obstante, eso no significa que las personas pueden llegar en estado de ebriedad a votar y salir indemnes de la situación, ya que las autoridades de mesa tienen la facultad de mantener el orden y la transparencia del acto electoral, por lo que llegar ebrio puede traer algunas consecuencias.
Por ejemplo, si la persona borracha causa disturbios, se puede pedir su detención. Esto puede ocurrir al molestar a otros votantes, amenazarlos o incluso complicar el trabajo de las autoridades de mesa.
Asimismo, en caso de que causara algún disturbio o daño, se le puede aplicar al votante el Código Penal o el Código Contravencional que posee cada provincia.
Otra situación que puede ocurrir es que esa persona, a causa de su estado alterado, decida revelar su voto en el momento en el que se encuentra emitiéndolo. En ese sentido, la Ley Electoral sí contempla una sanción y es la de prisión de uno a 18 meses.
Prohibiciones a la hora de votar
Si bien, el estar pasado de alcohol no es un impedimento para votar y no está regulado por la Ley Electoral, hay algunos actos que sí están prohibidos. Estos son:
Violar el secreto del voto: esto suele pasar con personas que se toman fotos o se filman dentro del cuarto oscuro o que muestran, de algún modo, la boleta que eligieron. También pasa si lo dicen de forma escrita u oral.
Si bien, pasa muy seguido, también está prohibido ingresar con cámaras de fotos al cuarto oscuro. Esta misma regla también incluye a los teléfonos celulares.