Elecciones legislativas 2025: ¿Qué pasa si llego borracho a votar?

No obstante, eso no significa que las personas pueden llegar en estado de ebriedad a votar y salir indemnes de la situación, ya que las autoridades de mesa tienen la facultad de mantener el orden y la transparencia del acto electoral, por lo que llegar ebrio puede traer algunas consecuencias.

Por ejemplo, si la persona borracha causa disturbios, se puede pedir su detención. Esto puede ocurrir al molestar a otros votantes, amenazarlos o incluso complicar el trabajo de las autoridades de mesa.

Asimismo, en caso de que causara algún disturbio o daño, se le puede aplicar al votante el Código Penal o el Código Contravencional que posee cada provincia.

votos, elecciones ¿Está prohibido votar en estado de ebriedad en Argentina?

Otra situación que puede ocurrir es que esa persona, a causa de su estado alterado, decida revelar su voto en el momento en el que se encuentra emitiéndolo. En ese sentido, la Ley Electoral sí contempla una sanción y es la de prisión de uno a 18 meses.

Prohibiciones a la hora de votar

Si bien, el estar pasado de alcohol no es un impedimento para votar y no está regulado por la Ley Electoral, hay algunos actos que sí están prohibidos. Estos son: