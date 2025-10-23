Cúneo Libarona, otro ministro que deja el Gabinete de Javier Milei

El secretario de Justicia, Sebastián Amerio, quien responde al asesor, Santiago Caputo, resuena como sucesor natural en el cargo, aunque desde su entorno le baja el precio a la posibilidad.

Aún sin definiciones, el juego podría abrirse a referentes del PRO bien ponderados por los libertarios como el actual intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, futuro legislador bonaerense, con experiencia en la materia, que anota su nombre para la sucesión.

Otros tres funcionarios del Gabinete que dejarán de ser parte del Gabinete son Patricia Bullrich (Seguridad), Luis Petri (Defensa) y el vocero presidencial Manuel Adorni.

En el caso del mendocino Luis Petri, se meciona que lo sucedería una persona cercana al gobernador Alfredo Cornejo, pero también se habla de que el reemplazante saldrá del propio Ministerio de Defensa o de las Fuerzas Armadas.

Para el reemplazo de Bullrich, ganaron fuerza en las últimas horas las versiones de que los ministerios de Seguridad y de Justicia podrían unificarse.

En el caso de Adorni suena para sucederlo, su número dos, Javier Lanari.

sturzenegger y cuneo libarona Mariano Cúneo Libarona dejará de ser el ministro de Justicia, desde el lunes.

"Cúneo Libarona está cansado, quiere tiempo con sus afectos"

Cúneo Libarona deja el cargo tras veinte meses de gestión. En su haber acumula el reclamo de los legisladores quienes piden por los pliegos de 337 vacantes judiciales entre el Poder Judicial de la Nación y el Consejo de la Magistratura y la derrota que implicó no haber podido nombrar nuevos jueces en la Corte Suprema de Justicia.

El funcionario se ubicó en el foco de la tormenta luego de haberse pronunciado contra la diversidad sexual y en defensa de la familia. “Rechazamos la diversidad de identidades sexuales que no se alinean con la biología (…), se acabó sólo el género, nuestro valor es la familia que es el centro de la sociedad y de la Nación”, declaró hace unos meses.

"El lunes se va. Está cansado, quiere tiempo con sus afectos y su familia", confirmó una importante fuente oficial a la agencia Noticias Argentinas.

“Dejé todo listo, solo hace falta que continúen por ese camino”, aseguran que planteó Cúneo Libarona entre los suyos luego de comunicar que daría un paso al costado.