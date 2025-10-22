Javier Milei le aceptó la renuncia al canciller Gerardo Werthein y será uno de los ministros que dejarán el Gabinete desde el lunes, tras las elecciones legislativas, cuando el presidente presente la renovación de su equipo.
Javier Milei renueva su Gabinete: Gerardo Werthein renunció a la Cancillería
Gerardo Werthein renunció luego de días de rumores con respecto a su futuro. Otros tres ministros también dejarían el Gabinete de Javier Milei
El ministro de Relaciones Exteriores le comunicó su decisión al presidente Javier Milei y a su hermana, la secretaria general Karina Milei, el viernes pasado, en una reunión realizada en la Quinta de Olivos, confirmaron desde Casa Rosada.
Gerardo Werthein alegó diferentes motivos para su renuncia, entre ellos algunos roces que mantuvo en los últimos meses con otros miembros importantes del equipo de gobierno, lo que se tensó en medio de la última gira presidencial a Estados Unidos tras los dichos de Donald Trump sobre la actualidad del país.
Otros ministros que renunciarán
Los otros otros tres ministros que dejarán de ser parte del Gabinete son Patricia Bullrich (Seguridad), Luis Petri (Defensa) y Mariano Cuneo Libarona (Justicia). Otro ladero que perderá Milei es el vocero presidencial Manuel Adorni.
En el caso del mendocino Luis Petri, se meciona que lo sucedería una persona cercana al gobernador Alfredo Cornejo, pero también se habla de que el reemplazante saldrá del propio Ministerio de Defensa o de las Fuerzas Armadas.
Para el reemplazo de Bullrich, ganaron fuerza en las últimas horas las versiones de que los ministerios de Seguridad y de Justicia podrían unificarse y que el intendente de Mar del Plata Guillermo Montenegro sería el elegido para hacerse cargo de la nueva cartera conjunta.
En el caso de Adorni suena para sucederlo, su número dos, Javier Lanari.