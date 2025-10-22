Javier Milei renueva su Gabinete: Gerardo Werthein renunció a la Cancillería

patricia bullrich y luis petri Patricia Bullrich y Luis Petri también dejarán el Gabinete de Javier Milei. Foto: Argentina.gob.ar

Otros ministros que renunciarán

Los otros otros tres ministros que dejarán de ser parte del Gabinete son Patricia Bullrich (Seguridad), Luis Petri (Defensa) y Mariano Cuneo Libarona (Justicia). Otro ladero que perderá Milei es el vocero presidencial Manuel Adorni.

En el caso del mendocino Luis Petri, se meciona que lo sucedería una persona cercana al gobernador Alfredo Cornejo, pero también se habla de que el reemplazante saldrá del propio Ministerio de Defensa o de las Fuerzas Armadas.

Para el reemplazo de Bullrich, ganaron fuerza en las últimas horas las versiones de que los ministerios de Seguridad y de Justicia podrían unificarse y que el intendente de Mar del Plata Guillermo Montenegro sería el elegido para hacerse cargo de la nueva cartera conjunta.

En el caso de Adorni suena para sucederlo, su número dos, Javier Lanari.