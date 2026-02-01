Ya son más de 300 los presos políticos liberados en Venezuela y Nahuel Gallo no está entre ellos

Romero manifestó que reciben con optimismo la propuesta de amnistía general presentada por la presidenta Delcy Rodríguez aunque consideró fundamental mantener la cautela para evitar que la medida se convierta en un manto de impunidad frente a violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado.

El gendarme argentino Nahuel Gallo Nahuel Gallo.

El mensaje de la ONG sobre la situación en Venezuela

La organización subrayó que la amnistía debe funcionar como una herramienta para la pacificación y la reunificación del país, instando a la Asamblea General a tratar el proyecto con carácter urgente.

En su mensaje, el Foro Penal insistió en que la liberación de los más de 700 presos políticos que aún permanecen detenidos no debe quedar supeditada a la aprobación de la ley, sino que debe continuar de manera inmediata.

Además, la ONG destacó la importancia de que el proceso incluya la participación activa de la sociedad civil y de las víctimas para asegurar el cumplimiento de los principios internacionales de justicia y paz.

Finalmente, el organismo aclaró las diferencias jurídicas entre la amnistía y el indulto, remarcando que cualquier beneficio otorgado debe garantizar la no repetición de las persecuciones políticas en el territorio nacional.

Las familias de Gallo y Giuliani se mantienen con cautela

Luego de cumplirse 420 días de la detención de Nahuel Gallo, su esposa, María Alexandra Gómez, expresó dudas sobre la efectividad del anuncio de amnistía general, que propuso Delcy Rodríguez.

En diálogo con Todo Noticias, Gómez dijo que el proceso de excarcelación ha sido “lento” y no refleja el compromiso prometido por las autoridades.

esposa de nahuel gallo María Alexandra Gómez, esposa de Nahuel Gallo.

Por su parte, Virginia Rivero, esposa de Germán Giuliani, sostuvo que el entusiasmo inicial se ve limitado por la expectativa de que la medida ampare efectivamente a todos los detenidos, especialmente a los ciudadanos argentinos.

“Exigimos que sean todos, que incluyan a los argentinos. Vamos a seguir presionando para conseguir la libertad de todos”, afirmó.

De igual modo, Vanessa, hermana de Giuliani, pidió que aplicación de la amnistía con mayor rapidez para evitar que el anuncio quede, nuevamente, solo en palabras: “Es lo que pedimos, que no nos tengan en vilo, como pasó cuando anunciaron las liberaciones el 8 de enero y todavía estamos acá”.