Independiente Rivadavia llegó a Venezuela para disputar su compromiso de Copa Libertadores

Embed - Independiente Rivadavia llegó a Venezuela para jugar ante Deportivo La Guaira por Copa Libertadores

El último compromiso de Independiente Rivadavia por el certamen continental fue el pasado 6 de mayo cuando el Azul del Parque empató ante Fluminense en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. En aquel encuentro, la Lepra sentenció su boleto a octavos de final de la Libertadores.

La hinchas de Independiente Rivadavia llegaron a Venezuela

Los hinchas de Independiente Rivadavia arribaron con la ilusión de acompañar al equipo de Alfredo Berti en otra expedición de visitante (luego del triunfo en el Maracaná) en la Copa Libertadores. Luego de un largo viaje, que contó con escala en Lima, los simpatizantes de Independiente Rivadavia llegaron a la ciudad de Caracas, al Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, para esperar el partido del próximo jueves ante Deportivo La Guaira por la quinta fecha del Grupo C de Copa Libertadores.

Con banderas de la Lepra e indumentaria Azul, lo hinchas se tomaron fotos en el aeropuerto y se instalaron a la espera del encuentro del jueves a partir de las 19.

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La comitiva de simpatizantes viajó en el chárter en el que se trasladó el plantel de la Lepra. Durante el transcurso del viaje, los simpatizantes se mostraron felices de sumar una experiencia más junto al equipo dirigido por Alfredo Berti.