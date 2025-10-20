Dónde voto en Mendoza en las elecciones 2025: cómo consultar el padrón electoral y la escuela en la que toca votar

Estos son los lugares a elegir en las elecciones del 26 de octubre:

5 diputados nacionales

6 senadores y 8 diputados provinciales por la Primera Sección Electoral.

5 senadores y 6 diputados por la Segunda.

4 senadores y 5 diputados por la Tercera.

4 senadores y 5 diputados por la Cuarta Sección Electoral.

Dónde voto en Mendoza

Para saber donde votar, la Justicia Nacional Electoral habilitó la consulta del padrón vía web. Con solo llenar unos pocos datos, todos los mendocinos pueden saber en qué escuela votan, el número de mesa y el de orden.

De hecho, se recomienda que todas las personas que vayan a emitir su voto, tengan ya estos datos para poder agilizar el proceso electoral y que no haya demoras en estas elecciones 2025.

De cuánto es la multa por no ir a votar en las elecciones

En caso de que una persona decida no ir a votar, tiene que presentar un justificativo. En caso de que no lo haga, puede ser sancionado con una multa, que puede ir desde los $50 hasta los $500:

Primera infracción: $50.

$50. Segunda infracción: $100.

$100. Tercera infracción: $200.

$200. Cuarta infracción: $400.

$400. Quinta o más infracciones: $500.

elecciones buenos aires Habrá elecciones en todo el país el domingo 26 de octubre. Foto: Noticias Argentinas

Si bien, el valor de las multas son muy bajos, la sanción por no participar de las elecciones incluye otro tipo de castigo que pueden complicar la vida a más de una persona. Estos son impedimentos para diversos trámites, como la renovación del Documento Nacional de Identidad, obtener el pasaporte o los trámites de jubilación. Incluso, tampoco se podría acceder a ocupar cargos públicos por tres años.