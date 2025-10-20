El domingo 26 de octubre todos los mendocinos, en edad de votar y que no tengan impedimentos, deberán asistir a las escuelas para emitir su sufragio y votar legisladores nacionales y provinciales en el marco de las elecciones 2025.
Dónde voto en Mendoza en las elecciones 2025: cómo consultar el padrón electoral y la escuela en la que toca votar
El 26 de octubre, en Mendoza, se votan legisladores nacionales y provinciales. Cómo saber en pocos segundos en qué escuela se debe emitir el sufragio
Según lo confirmado por la Justicia Electoral, los comicios estarán abiertos desde las 8 y hasta las 18 y se espera que los resultados oficiales de las elecciones comiencen a darse a conocer a partir de las 21, tanto en Mendoza como en el resto de Argentina.
Qué se vota en Mendoza en las elecciones 2025
En Mendoza se van a votar a aquellos dirigentes que aspiran convertirse en diputados nacionales, senadores provinciales y diputados provinciales.
Estos son los lugares a elegir en las elecciones del 26 de octubre:
- 5 diputados nacionales
- 6 senadores y 8 diputados provinciales por la Primera Sección Electoral.
- 5 senadores y 6 diputados por la Segunda.
- 4 senadores y 5 diputados por la Tercera.
- 4 senadores y 5 diputados por la Cuarta Sección Electoral.
Dónde voto en Mendoza
Para saber donde votar, la Justicia Nacional Electoral habilitó la consulta del padrón vía web. Con solo llenar unos pocos datos, todos los mendocinos pueden saber en qué escuela votan, el número de mesa y el de orden.
De hecho, se recomienda que todas las personas que vayan a emitir su voto, tengan ya estos datos para poder agilizar el proceso electoral y que no haya demoras en estas elecciones 2025.
De cuánto es la multa por no ir a votar en las elecciones
En caso de que una persona decida no ir a votar, tiene que presentar un justificativo. En caso de que no lo haga, puede ser sancionado con una multa, que puede ir desde los $50 hasta los $500:
- Primera infracción: $50.
- Segunda infracción: $100.
- Tercera infracción: $200.
- Cuarta infracción: $400.
- Quinta o más infracciones: $500.
Si bien, el valor de las multas son muy bajos, la sanción por no participar de las elecciones incluye otro tipo de castigo que pueden complicar la vida a más de una persona. Estos son impedimentos para diversos trámites, como la renovación del Documento Nacional de Identidad, obtener el pasaporte o los trámites de jubilación. Incluso, tampoco se podría acceder a ocupar cargos públicos por tres años.