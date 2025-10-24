"No quiero que me toquen": los mensajes de una niña a su madre que destaparon el horror que vivió por 8 años

Un momento clave: la amiga de la chica

La niña desde hace tiempo tenía en su cabeza la idea de fugarse, de irse con su mamá, de alejarse de su padre, de su abusador. Fue una amiga del colegio la primera que se enteró de todos lo que estaba viviendo y la que la instó a contarle a su madre, ya que eso que estaba viviendo "no era normal".

Esa conversación con su amiga fue el punto clave para que la niña decidiera ir a buscar esa esperanza que tanto albergaba y que estaba personalizada por su mamá, a la que veía cada vez que esta iba a buscarla a la escuela y con la que nunca se había animado a confesar su calvario.

POLO JUDICIAL.jpg El hombre está detenido e imputado tras la denuncia. Foto: Gobierno de Mendoza

Los mensajes a la madre: historia del abuso sexual

La forma en que la madre supo lo que estaba pasando fue a través de mensajes de WhatsApp. El primero de ellos llegó a la 1 del domingo 28 de septiembre, mientras esta dormía. A la mañana siguiente, el horror por el que atravesaba su hija fue demasiado.

"Te quería decir algo que nunca me animé a decirte. Desde que tengo memoria mi papá nos maltrata. Nos pega cachetazos, patadas, nos zamarrea, etc. También nos insulta, nos dice inútiles, boludos, chotos, pelotudos, retrasados, que no lo queremos, que no servimos para nada, y muuuuchas cosas más", explicó la chica de 12 años a su madre.

El mensaje seguía: "Además, cuando yo tenía 4 años me dijo que él se sentía muy solo y que si yo lo podía ayudar, y claro, como no una niña chiquita no va a ayudar a su papá. Terminó abusando de mí, y no puedo decirle que ya no quiero que haga eso después de tantos años de fingir que me gustaba. También nos obliga a jugar con a la computadora y quedarnos hasta tarde, y después de eso me abusa".

"Yo solo quiero poder vivir mi vida bien con vos. Ya pasé mal mi infancia, quiero pasar bien mi adolescencia. Siempre lloro cuando pienso en lo feliz que podría ser viviendo con vos y solo el miedo a que mi papá me haga algo me frena. Desde las vacaciones de invierno he querido escaparme para ir con vos. Mami, ya no quiero pasar más tiempo con mi papá, no estar obligada a comer hasta el punto de querer vomitar, quiero dormir, no quiero que me toquen, quiero ser niña, quiero vivir bien. Porfi, no le digas nada de esto, solo quiero irme con vos mami, por favor sácame de esto", terminaba el mensaje, que la madre pudo terminar de leer con la ayuda de su pareja. A esa altura, el pánico y la desesperación se habían apoderado de ella.

abuso infantil La nena tenía 4 años cuando fue abusada por primera vez.

Lo detuvieron e imputaron por abuso sexual

Con el mensaje en la mano, la mujer denunció a su ex pareja y se montó un operativo para retirar a la chica y a su hermano de la casa en la que vivían con su padre.

En el medio, otro mensaje sacudió a la madre. Pensando en que todo fuera lo más tranquilo posible, la mujer le había pedido a su ex suegro que estuviera presente en la casa. Este al llegar a la vivienda interrogó a su hijo y este supo lo que iba a pasar. "Mamá ¿por qué le dijiste? Ayudame, hacé algo, vení a buscarme. ¿Qué me va a hacer ahora que se enteró?", escribió la chica encerrada en el baño.

Poco después llegó la Policía y detuvo al hombre. La niña fue enviada al hospital Notti en donde corroboraron que había evidencia de haber sido abusada desde hace un tiempo.

Hospital Humberto Notti..jpeg En el hospital Notti corroboraron los abusos contra la niña. Foto: UNO / Nicolás Rios

El hombre, que no tenía antecedentes y había sido ingeniero de YPF, quedó detenido e imputado por abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y convivencia en forma reiterada.

La historia para la pequeña y para su madre no terminó. Acaba de empezar. Ahora temen que el hombre consiga prisión domiciliaria, justamente por su falta de antecedentes, y la vida de la víctima se sienta amenazada otra vez. Como ella misma dijo, ella solo quiere pasar bien su adolescencia, después de haber tenido la peor de las infancias.